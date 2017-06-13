Ночь музеев в Праге 2017

Татьяна Михалёва 16:25 288

В выходные в Праге прошла 14-я по счёту Ночь музеев, в рамках которой можно было бесплатно посетить музеи, галереи, университеты, библиотеки и другие учреждения культуры. Для удобства посетителей Транспортное предприятие Праги ввело 10 специальных автобусных маршрутов между объектами, участвующими в мероприятии.

Всего в 2017 году идею «Ночи музеев» в Праге поддержали 49 музеев, галерей и других учреждений культуры в 79 объектах. Каждый из них предложил нестандартную программу и уникальную атмосферу.

Фото: Татьяна Михалёва