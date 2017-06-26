Выставка лучших графиков Беларуси в Праге к 500-летию белорусского книгопечатания

Maria Rogatneva 14:56 333

С 15 июня в галерее Клементинум в Праге проходит юбилейная выставка лучших мастеров белорусской графики к 500-летию издания первой печатной Библии на церковнославянском языке Франциском Скориной. В честь этого события копии Библии Скорины передали в пражские библиотеки.

В Праге это искусство представили работами известных художников Романа Сустова, Валерия Славука и Владимира Вишневского. Это главные личности белорусской школы графического искусства и последователи Франциска Скорины.

Доцент Владимир Вишневский – иллюстратор, художник, гравер, скульптор и мастер книжной графики, важнейший представитель белорусской школы графического искусства. Он графически иллюстрировал множество белорусских книг для детей, а также книгу «Венок белорусских народных песен». Владимир Вишневский – автор концептуальных, выразительных философских образов и символов, составляющих интересную постмодернистскую мозаику. Его работы представлены в Национальном художественном музее РБ, Музее современного искусства в Минске, музеях США, России, Польши, Японии.

Доцент Валерий Славук – представитель старшего поколения и признанный мастер художественной и книжной графики и гравюры. Он графически оформил двухтомную энциклопедию «Белорусский фольклор» и создал множество иллюстраций к белорусским национальным сказкам. В своих литографиях он обращается к мифологической культуре и трансформирует ее в своеобразных, сказочных и гипнотических образах, которые парадоксально совмещают в себе красоту и гротеск. Работы Славука представлены в музеях Беларуси, Австрии, Италии, Германии и частных коллекциях.

Роман Сустов – один из самых известных представителей графического искусства молодого поколения белорусских графиков. Он в совершенстве освоил многочисленные графические техники, иллюстрировал больше 20 книг и выдал больше 100 экслибрисов (книжных знаков) для коллекционеров со всего мира. Готическая строгость и красота его графических работ, идеальных по техническому исполнению, удивляют монументальностью и элегантным исполнением. Работы Сустова входят в известные белорусские и зарубежные коллекции.