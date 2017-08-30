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Неоклассический балет «Ромео и Джульетта»: В октябре – и в Праге

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11-го октября в пражском театре Hybernia можно будет увидеть одну из лучших постановок известных хореографов Владимира Василёва и Наталии Касаткиной в исполнении блистательной труппы государственного академического Театра Классического Балета (Москва).

Это уникальный неоклассический балет «Ромео и Джульетта», поставленный по восстановленной партитуре Сергея Прокофьева. Зрителей ждут невероятные впечатления от гениальной музыки Прокофьева, написанной к столь же гениальной трагедии Шекспира. Сюжет и музыка на все времена, понятные всем без исключения – даже тем, кто придет на балет впервые в своей жизни.

Предлагаем вам посмотреть фотографии этого восхитительного балета, который станет настоящим украшением культурной программы Праги этой осенью. Билеты на балет уже в продаже.

Пройдите наш квиз на знание балета и получите скидку 10% на покупку билетов!

Фотографии: Алекс Панков.

 

 

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Темы:
культура театр искусство Прага
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