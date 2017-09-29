Грандиозная реконструкция массового исторического сражения в Праге

Vladislava M 11:25 343

В прошлые выходные в Праге 6 состоялась 13-я реконструкция легендарной битвы на Белой горе 1620 года. Мероприятие уже стало традиционным: каждый год в нем принимают участие реконструкторы со всей Европы.

В этом году в реконструкции поучаствовали сотни человек в исторических костюмах. Не обошлось и без настоящих пушек и наездников.

Битва на Белой горе произошла 8-го ноября 1620 года. В ней 23-тысячное войско чешских протестантов было разбито 25-тысячной императорской армией под командованием фельдмаршала Карла Бонавентура де Бюкуа.

Для чешской истории битва стала началом переворота: на следующий день из страны сбежал Фридрих Фалцки, которого продвинула на трон чешская шляхта. Начался период габсбургского правления, который вошел в историю как темные времена.

Как проходила реконструкция битвы, посмотрите в фоторепортаже от фотографа Александра Патрина.