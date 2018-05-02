ЛГБТ угощали прохожих в Праге свадебным тортом

artyommm 12:57 128

Гомосексуалисты и лесбиянки из объединения Jsme fér праздновали 1-го мая как День любви и влюбленных. Всех желающих угощали специально испеченным гигантским свадебным тортом - 2 м в высоту. Акция проходила в знак поддержки браков между представителями ЛГБТ.

Торт пекли 7 кондитеров в течение 36 ч. Его высота вместе с фигурками составила 212 см. Верхушку украшают не жених и невеста, как это принято, а две девушки – обе невесты. Общая масса торта – 228 кг + 2,9 кг фигурки. Торт был рассчитан на 1 425 порций по 160 г каждая.

Фотограф - Тимур Сулейманов



