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ЛГБТ угощали прохожих в Праге свадебным тортом

artyommm 128 0

Гомосексуалисты и лесбиянки из объединения Jsme fér праздновали 1-го мая как День любви и влюбленных. Всех желающих угощали специально испеченным гигантским свадебным тортом - 2 м в высоту. Акция проходила в знак поддержки браков между представителями ЛГБТ. 

Торт пекли 7 кондитеров в течение 36 ч. Его высота вместе с фигурками составила 212 см. Верхушку украшают не жених и невеста, как это принято, а две девушки – обе невесты. Общая масса торта – 228 кг + 2,9 кг фигурки. Торт был рассчитан на 1 425 порций по 160 г каждая. 

Фотограф - Тимур Сулейманов

 

 

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Темы:
лгбт фото Прага
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