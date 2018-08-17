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Prague Pride 2018

artyommm 678 0

В субботу 11 августа в восьмой раз в чешской столице прошел гей-парад Prague Pride Parade, который стал неотъемлемой частью ежегодного фестиваля ЛГБТ-тематики. На этот раз организаторы говорят почти о 40 тысячах участников, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Участники парада прошли по улицам Праги из центра до Летенской площади.

В этом году, кроме разноцветных костюмов, громкой музыки и транспарантов, с парадом выехал также 21 автомобиль, включая «пиратский корабль», «паровозики» и мини-кабриолеты, в которых сидели так называемые Маршалы года.

Фотограф – Тимур Сулейманов

 

 

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Темы:
лгбт Prague Pride
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