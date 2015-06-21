Цветение роз на холме Петршин

Katya Belozaiceva 12:35 5066

Прага - зеленый город. В какой же еще столице можно найти столько садов и парков? Одним из самых красивых "зеленых" объектов чешской столицы является холм Петршин. В древние времена на холме поклонялись языческим богам. В средние века на Петршине располагались поля и виноградники. Сад цветов был создан в 30-е годы 20 века. Красивейший розарий состоит почти из 12 тысяч кустов роз. Неудивительно, что это место считается одним из самых романтичных в Праге. Весной на Петршине можно наслаждаться цветением яблонь. А в июне - июле самое время любоваться розами.

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