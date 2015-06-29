Итальянский бренд STEFANEL представил новую коллекцию летней одежды 2015

Михаил Сорокин 12:03 2371

Теплых летних дней с нетерпением ждут многие из нас. Темнеет только поздно вечером, гулять можно допоздна. Главное, выбрать приятную компанию и, конечно, одежду. Летом это, однозначно, дышащие модели из натуральных тканей. Эта одежда не только удобная, но и красивая. Новая летняя коллекция бренда Stefanel дарит именно такие ощущения.

Итальянцы – мастера искусных сочетаний. Семейная марка Stefanel доказывает это как никакая другая. Ее модели отличаются простым классическим покроем, безупречным сочетанием материалов и элегантными деталями декора. Летняя коллекция продолжает эту традицию и предлагает модную одежду из таких натуральных материалов высокого качества, как лен, шелк и супима (особо прочный, мягкий и хорошо сохраняющий краску хлопок из США).

Палитра новой коллекции собрана из нейтральных цветов: черного, бежевого, белого и хаки. Их дополняют выразительные оттенки: персиковый, мятный, синий и красный. Разумеется, не обошлось и без любимого курортно-морского стиля.

В летней коллекции представлены хлопковые плащи, спортивная одежда, шелковые платки, юбки макси и до колен, блузки, майки, брюки и комбинезоны в разных вариантах. Собрать стильный летний комплект со Stefanel – легко и в удовольствие!

Магазин модной одежды Стефанель Ходов

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