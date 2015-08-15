Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -3 °C

Неизвестные шедевры русской живописи из запасников чешских музеев

Вова Поморцев 9206 0

Исторически сложилось так, что самая крупнейшая коллекция русской живописи за пределами бывшей Российской Империи находится в Чехии. Некоторые картины приобретали чешские русофилы еще в дореволюционный период. Многие произведения после революции привезли в Чехию русские эмигранты. 

Живопись признанных русских художников десятилетиями хранилась в запасниках чешских музеев. Этим летом у всех, кто интересуется русским искусством, появилась уникальная возможность увидеть хотя бы несколько шедевров. 

В Южночешской картинной галерее им. Миколаша Алеша в городе Глубока-над-Влтавой открылась первая крупная выставка русской живописи из чешских коллекций. Выставка продлится до 27 сентября 2015 года. Подробности можно посмотреть на сайте галереи www.ajg.cz.

Фотограф Владимир Поморцев понаблюдал за тем, как развешивали картины, и сделал фоторепортаж.

 

Rusart_01 Rusart_02 Rusart_03 Rusart_04 Rusart_05 Rusart_06 Rusart_07 Rusart_08 Rusart_09 Rusart_10 Rusart_11 Rusart_12 Rusart_13 Rusart_14 Rusart_15 Rusart_16 Rusart_17 Rusart_18 Rusart_19 Rusart_20 Rusart_21 Rusart_22 Rusart_23 Rusart_24 Rusart_25 Rusart_26 Rusart_27 Rusart_28 Rusart_29 Rusart_30
Рассказать всем:
Темы:
искусство замок Чехия
Читайте
по теме 
Выставка Александра Онищенко в Праге
05.03.2016 09:42 События
Выставка Александра Онищенко в Праге
6453 0



Мобильная версия