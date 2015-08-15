Неизвестные шедевры русской живописи из запасников чешских музеев

Вова Поморцев 10:57 9206

Исторически сложилось так, что самая крупнейшая коллекция русской живописи за пределами бывшей Российской Империи находится в Чехии. Некоторые картины приобретали чешские русофилы еще в дореволюционный период. Многие произведения после революции привезли в Чехию русские эмигранты.

Живопись признанных русских художников десятилетиями хранилась в запасниках чешских музеев. Этим летом у всех, кто интересуется русским искусством, появилась уникальная возможность увидеть хотя бы несколько шедевров.

В Южночешской картинной галерее им. Миколаша Алеша в городе Глубока-над-Влтавой открылась первая крупная выставка русской живописи из чешских коллекций. Выставка продлится до 27 сентября 2015 года. Подробности можно посмотреть на сайте галереи www.ajg.cz.

Фотограф Владимир Поморцев понаблюдал за тем, как развешивали картины, и сделал фоторепортаж.