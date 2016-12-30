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Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге

Vlada Marsheva 10 0

8 декабря в пражском бутике ESCADA, Pařížská 21, прошла рождественская вечеринка для VIP клиентов бренда. Уже ставший привычным закрытый формат подобных встреч позволил гостям поделиться друг с другом новостями, обменяться мнениями с топ-менеджером ESCADA Prague - Аленой Шейфеле, которая рассказала о главных ценностях бренда, ожидаемых новинках и модных трендах наступающего года.

Гости могли не только насладиться музыкой и угощениями_ но и выиграть призы от ESCADA, поучаствовав в традиционной лотерее. В конце всех ждали приятные подарки.

Для тех, кому не удалось побывать на данном вечере у нас есть приятный сюрприз: от 25 декабря в бутике ESCADA стартует рождественский VIP Shopping! Всех покупателей ждут скидки и, конечно, новогодние подарки!

Фото: Антон Филоненко

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Темы:
Прага одежда магазины Рождество
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