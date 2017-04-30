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Пражский Маялес в 1966 году

artyommm 463 0

Студенты отмечают Маялес в начале мая как праздник, посвященный приходу весны и радостям студенческой жизни. В этот день они устраивают карнавальное шествие и выбирают шуточного короля. 

Считается, что в Чехию эта традиция пришла в 18 веке. В первой половине 20 века праздник был почти забыт, потом его запрещали по идеологическим соображениям, и только в 1960-е гг. студенческие празднования были снова официально разрешены. 

В 1965 году королем пражского Маялеса был избран известный американский битник Аллен Гинзберг. Режим немедленно отреагировал на это: спустя 2 дня после шествия иностранного поэта арестовали, а через несколько дней – депортировали. 

В 1966 году Маялес повторился. В пражском шествии участвовали 7 тысяч студентов, зрителей было около 100 тысяч. И хотя потом праздник все же запретили, участников решили не наказывать. После этого первый пражский Маялес состоялся только в 1990 г.

Автор: Karel Frey, Лицензия CC BY-SA 4.0

 

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студенты Прага история


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