Пражский Маялес в 1966 году

artyommm 18:21 463

Студенты отмечают Маялес в начале мая как праздник, посвященный приходу весны и радостям студенческой жизни. В этот день они устраивают карнавальное шествие и выбирают шуточного короля.

Считается, что в Чехию эта традиция пришла в 18 веке. В первой половине 20 века праздник был почти забыт, потом его запрещали по идеологическим соображениям, и только в 1960-е гг. студенческие празднования были снова официально разрешены.

В 1965 году королем пражского Маялеса был избран известный американский битник Аллен Гинзберг. Режим немедленно отреагировал на это: спустя 2 дня после шествия иностранного поэта арестовали, а через несколько дней – депортировали.

В 1966 году Маялес повторился. В пражском шествии участвовали 7 тысяч студентов, зрителей было около 100 тысяч. И хотя потом праздник все же запретили, участников решили не наказывать. После этого первый пражский Маялес состоялся только в 1990 г.

Автор: Karel Frey, Лицензия CC BY-SA 4.0



