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Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге

Vladislava M 275 0

С 13 апреля по 14 мая в пражской галерее Zahradník проходит выставка известного фотографа Бориса Васильевича Назаренко. В галерее представлены самые интересные, эмоциональные и яркие работы мастера. Также на выставке можно увидеть фотографии московского фотографа Анастасии Потехиной.

Борис Васильевич Назаренко родился 7 июля 1950 года в сибирском городе Омске. Сейчас он живет в Москве, на пенсии. По специальности Назаренко – экономист и математик с ученой степенью, который много лет занимался научной деятельностью. Фотографией и живописью он увлекался с детства.

В выставке принимает участие специальный гость, фотограф из Москвы Анастасия Потехина.

Фоторепортаж Татьяны Михалёвой.

 

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