Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге

С 13 апреля по 14 мая в пражской галерее Zahradník проходит выставка известного фотографа Бориса Васильевича Назаренко. В галерее представлены самые интересные, эмоциональные и яркие работы мастера. Также на выставке можно увидеть фотографии московского фотографа Анастасии Потехиной.
Борис Васильевич Назаренко родился 7 июля 1950 года в сибирском городе Омске. Сейчас он живет в Москве, на пенсии. По специальности Назаренко – экономист и математик с ученой степенью, который много лет занимался научной деятельностью. Фотографией и живописью он увлекался с детства.
В выставке принимает участие специальный гость, фотограф из Москвы Анастасия Потехина.
Фоторепортаж Татьяны Михалёвой.