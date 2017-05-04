Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге

Vladislava M 10:43 275

С 13 апреля по 14 мая в пражской галерее Zahradník проходит выставка известного фотографа Бориса Васильевича Назаренко. В галерее представлены самые интересные, эмоциональные и яркие работы мастера. Также на выставке можно увидеть фотографии московского фотографа Анастасии Потехиной.

Борис Васильевич Назаренко родился 7 июля 1950 года в сибирском городе Омске. Сейчас он живет в Москве, на пенсии. По специальности Назаренко – экономист и математик с ученой степенью, который много лет занимался научной деятельностью. Фотографией и живописью он увлекался с детства.

В выставке принимает участие специальный гость, фотограф из Москвы Анастасия Потехина.

Фоторепортаж Татьяны Михалёвой.