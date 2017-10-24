Выбираем лучший район Праги для жизни: Стодулки

Этой статьей мы открываем серию обзоров о самых престижных, развивающихся, и главное, комфортабельных для проживания районах Праги. И первые на очереди… СТОДУЛКИ (Stodůlky)

Фото: wikipedia.org

«Стодулки» – территория на западе Праги, включающая в себя исторический поселок и новые современные жилые кварталы. Граница района примерно совпадает с территорией городской части Прага 13.

Площадь: 963,01 гектар.

Удаленность от центра города: 9 км.

Высота над уровнем моря: 270-390 метров.

Количество жителей превышает 60 000 человек.

В части «Стодулки» насчитывается порядка 200 улиц и почти 8 тысяч различных штаб-квартир компаний. В кадастре Стодулок находится 12 начальных школ, а также специальные школы, гимназии и академии бизнеса. Здравоохранение обеспечивают 2 поликлиники. За порядком следят отделы местной полиции.

Также в районе работает три отделения почты. Возможности покупки продовольственны х и иных товаров весьма широки: 5 гипермаркетов (один из них – оптовый торговый центр «Макро», другой – AVION Shopping Park с множеством магазинов, таких как Tesco и IKEA). Кроме того, здесь много маленьких магазинов.

Видеообзор района Стодулки от 420on.cz

К слову, это один из самых «русскоязычных» районов Праги: здесь расположено сразу три «русских» магазина и есть даже детские сады для русскоязычных жителей столицы Чешской Республики. А для спорта, отдыха и прогулок есть масса предложений: фитнес-центры, рекреационные зоны и большой центральный парк с тремя озерами. В нем расположено несколько детских площадок, где часто услышишь русскую речь. Здесь настоящий рай для велосипедистов и даже есть площадка с мини-гольфом.

По территории Праги 13 проходит автомагистраль D5 по направлению к городу Пльзень и далее – в Германию. Основой общественного транспорта здесь является метро, построенное в 80-90-х годах прошлого столетия. В районе сразу пять станций метро: Нове Бутовице, Гурка, Лужины, Лука и, конечно, сами Стодулки. Также хорошую транспортную доступность обеспечивают автобусные маршруты. Общее время езды до центра города составляет 25 минут.

История городской части «Стодулки»

Первое письменное упоминание датируется 1159 годом, хотя отдельный поселок возник лишь в 1849 году. В конце 19 и в начале 20 века произошло резкое развитие жилого строительства, что привело к появлению новых частей села. В 1974 году Стодулки перестают быть деревней в районе Прага-запад и присоединяются к Праге 5.

Важные здания и памятники

- Новоготический костел св. Иакова – одна из доминант района. Стоит с 1903 года на месте бывшего романского костела.

- Церковь Нахождения святого Креста – находится на северной окраине Стодулок. Здание в стиле барокко построено в 1743-1754 годах.

- Мэрия Праги 13 – построена в 2003 году на Солнечной площади (у станции метро Hůrka). Это современное круглое здание с атриумом.

- Многоэтажное здание на Солнечной площади – первый этап строительства был завершен в 2004 году, и сегодня это самое высокое жилое здание в Праге. В его окрестностях построено большое количество высотных зданий аналогичной высоты.

- Музей средневековой деревни Řepora под открытым небом (второе название – Tuležim).

Спокойный, красивый, зеленый, чистый, благоприятный и удобный район Праги Стодулки предлагает покупку и аренду жилья пока еще по очень приятным демократичным ценам. Исходя из прогнозов, цены с каждым годом увеличиваются. Сейчас средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 2000 евро. А месячная стоимость аренды квартир начинается от 8000 чешских крон. Помимо многоквартирных домов здесь есть обширный выбор частных вилл и таунхаусов.

Одним словом, этот прекрасный район Праги – отличный выбор для проживания.