Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 11 °C
Выбираем лучший район Праги для жизни: Стодулки

Выбираем лучший район Праги для жизни: Стодулки

Maria Rogatneva 5246 0
Этой статьей мы открываем серию обзоров о самых престижных, развивающихся, и главное, комфортабельных для проживания районах Праги. И первые на очереди… СТОДУЛКИ (Stodůlky)
Фото: wikipedia.org
Выбираем лучший район Праги для жизни: Стодулки

«Стодулки» – территория на западе Праги, включающая в себя исторический поселок и новые современные жилые кварталы. Граница района примерно совпадает с территорией городской части Прага 13.

Площадь: 963,01 гектар.
Удаленность от центра города: 9 км.
Высота над уровнем моря: 270-390 метров.
Количество жителей превышает 60 000 человек.

В части «Стодулки» насчитывается порядка 200 улиц и почти 8 тысяч различных штаб-квартир компаний. В кадастре Стодулок находится 12 начальных школ, а также специальные школы, гимназии и академии бизнеса. Здравоохранение обеспечивают 2 поликлиники. За порядком следят отделы местной полиции.

Также в районе работает три отделения почты. Возможности покупки продовольственных и иных товаров весьма широки: 5 гипермаркетов (один из них – оптовый торговый центр «Макро», другой – AVION Shopping Park с множеством магазинов, таких как Tesco и IKEA). Кроме того, здесь много маленьких магазинов.

 

Видеообзор района Стодулки от 420on.cz

К слову, это один из самых «русскоязычных» районов Праги: здесь расположено сразу три «русских» магазина и есть даже детские сады для русскоязычных жителей столицы Чешской Республики. А для спорта, отдыха и прогулок есть масса предложений: фитнес-центры, рекреационные зоны и большой центральный парк с тремя озерами. В нем расположено несколько детских площадок, где часто услышишь русскую речь. Здесь настоящий рай для велосипедистов и даже есть площадка с мини-гольфом.

По территории Праги 13 проходит автомагистраль D5 по направлению к городу Пльзень и далее – в Германию. Основой общественного транспорта здесь является метро, построенное в 80-90-х годах прошлого столетия. В районе сразу пять станций метро: Нове Бутовице, Гурка, Лужины, Лука и, конечно, сами Стодулки. Также хорошую транспортную доступность обеспечивают автобусные маршруты. Общее время езды до центра города составляет 25 минут.

История городской части «Стодулки»

Первое письменное упоминание датируется 1159 годом, хотя отдельный поселок возник лишь в 1849 году. В конце 19 и в начале 20 века произошло резкое развитие жилого строительства, что привело к появлению новых частей села. В 1974 году Стодулки перестают быть деревней в районе Прага-запад и присоединяются к Праге 5.

Важные здания и памятники

- Новоготический костел св. Иакова – одна из доминант района. Стоит с 1903 года на месте бывшего романского костела.
- Церковь Нахождения святого Креста – находится на северной окраине Стодулок. Здание в стиле барокко построено в 1743-1754 годах.
- Мэрия Праги 13 – построена в 2003 году на Солнечной площади (у станции метро Hůrka). Это современное круглое здание с атриумом.
- Многоэтажное здание на Солнечной площади – первый этап строительства был завершен в 2004 году, и сегодня это самое высокое жилое здание в Праге. В его окрестностях построено большое количество высотных зданий аналогичной высоты.
- Музей средневековой деревни Řepora под открытым небом (второе название – Tuležim).

Спокойный, красивый, зеленый, чистый, благоприятный и удобный район Праги Стодулки предлагает покупку и аренду жилья пока еще по очень приятным демократичным ценам. Исходя из прогнозов, цены с каждым годом увеличиваются. Сейчас средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 2000 евро. А месячная стоимость аренды квартир начинается от 8000 чешских крон. Помимо многоквартирных домов здесь есть обширный выбор частных вилл и таунхаусов.

Одним словом, этот прекрасный район Праги – отличный выбор для  проживания.

 

Агентство недвижимости от нашего портала поможет Вам найти подходящее жилье в Праге и Чехии и решить все вопросы, связанные с покупкой или арендой. Звоните нам +420 212 247 420 или пишите realty@420on.cz

Подробности на сайте realty.420on.cz

Рассказать всем:
Темы
недвижимость покупка недвижимости Прага
Читайте
по теме 
Истории успеха: Как стать дизайнером в Праге?
23.10.2017 16:19 Интервью
Истории успеха: Как стать дизайнером в Праге?
902 0
Покупаете квартиру от застройщика? Все проверьте!
19.10.2017 15:18 Новостройки
Покупаете квартиру от застройщика? Все проверьте!
721 0
Заработал официальный сайт с рекомендациями по Airbnb и другим сервисам в Чехии
17.10.2017 11:46 Общество
Заработал официальный сайт с рекомендациями по Airbnb и другим сервисам в Чехии
1009 0
Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость
12.10.2017 15:33 Экономика
Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость
2049 0
Последние новости:
25
октября
Через год пражане пересядут на темное дерево
25.10.2017 15:11 Общество
Через год пражане пересядут на темное дерево
421 0
Более 2 млн просмотров: Чехи хотят знать, что происходит с пешеходами в стране
25.10.2017 14:49 Общество
Более 2 млн просмотров: Чехи хотят знать, что происходит с пешеходами в стране
496 0
Война с художниками: Центр Праги очистят от граффити
25.10.2017 14:18 Общество
Война с художниками: Центр Праги очистят от граффити
436 0
«Аэрофлот» больше не вернет деньги за билет при отказе в визе
25.10.2017 13:25 Общество
«Аэрофлот» больше не вернет деньги за билет при отказе в визе
441 0
Российский антивирус защищает МВД, VZP и полицию в Чехии: Это безопасно?
25.10.2017 13:20 Политика
Российский антивирус защищает МВД, VZP и полицию в Чехии: Это безопасно?
377 0
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
25.10.2017 12:48 Общество
Пражская полиция ищет по фото онаниста из метро
1632 0
Сегодня в Праге нотариусы консультируют бесплатно
25.10.2017 11:05 Общество
Сегодня в Праге нотариусы консультируют бесплатно
303 0
24
октября
Чешская служба безопасности признала миграцию из России угрозой для республики
24.10.2017 16:33 Политика
Чешская служба безопасности признала миграцию из России угрозой для республики
2826 0
В Праге появился гигантский робот R2-D2 из «Звездных войн»
24.10.2017 12:25 Общество
В Праге появился гигантский робот R2-D2 из «Звездных войн»
1233 0
Магистрат сообщил подробности о новогоднем фейерверке в Праге
24.10.2017 12:09 Общество
Магистрат сообщил подробности о новогоднем фейерверке в Праге
969 0


Мобильная версия