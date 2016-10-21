Club Ocean: почему выгодно приобретать малометражное жилье в Праге

Club Ocean – это ультрасовременный жилой комплекс в районе «Гостиварж» с квартирами 1+kk и 2+kk стоимостью от 85 тыс. евро. Узнайте, какую прибыль могут принести инвестиции в недвижимость в этом комплексе.

Вас интересует современное, трендовое и комфортабельное жилье в Праге для людей с активным образом жизни? Вы хотите вложить деньги в недвижимость под аренду с гарантированной окупаемостью? Тогда вам определенно стоит обратить внимание на уникальный проект Club Ocean, который предлагает удобные малометражные квартиры в развитом районе.

6 преимуществ комплекса Club Ocean​

- Большинство квартир оборудовано балконами или террасами, а также вместительными кладовыми для хранения вещей и спортивного инвентаря;

- На крыше комплекса для жильцов сделана солнечная терраса с живописными видами на город – идеальное место для отдыха, вечеринок и гриля;

- В 600 метрах от дома расположен крупный лесопарк «Гостиварж» с водохранилищем и велосипедными дорожками;

- В комплексе предусмотрены выделенные места для автомобилей, внутренняя закрытая парковка расположена прямо в доме – можно купить место в гараже;

- Отличная транспортная доступность. В 3 минутах ходьбы от дома находится остановка общественного транспорта (трамвай, автобус) – вам всегда будет легко добраться до центра города. Автомобилистам будет удобно ездить по Южному округу.

- Высокий уровень культуры жилья. В доме работает рецепция, собственный тренажерный зал, прачечная.

Удобный район с развитой инфраструктурой

Комплекс расположен по адресу Hornoměcholupská 528/1, 102 00 Praha 15-Hostivař. Это спокойное место с прекрасной инфраструктурой. Район «Гостиварж» высоко ценится за то, что жить удобно во всех отношениях.

Вы сможете посещать спортивный комплекс, бассейн, атлетическую площадку, играть в хоккей, футбол, теннис и гольф. Романтикам понравится гулять на природе возле живописного водоема в близлежащем лесопарке «Гостиварж» или кататься по удобным велодорожкам, любуясь деревьями и дыша свежим воздухом. Летом в водохранилище можно купаться.

Возле комплекса расположено несколько торговых центров, где можно не только сделать покупки, но и посидеть в приятном ресторане или сходить в кино. В шаговой доступности от дома находятся детские сады, школы, супермаркет Lidl, почта, банк и многое другое.

Гостиварж – удобный для жизни район, где не заскучают даже самые активные молодые люди.

Небольшие квартиры 1+kk и 2+kk – оптимальные коммунальные платежи

В доме представлены квартиры с планировкой 1+kk и 2+kk площадью от 21 до 43 м2 и стоимостью от 85 тыс. евро. Это идеальный вариант для молодых и свободных людей, а также хороший выбор для вложения денег и покупки квартиры для последующей сдачи в аренду.

Небольшие квартиры в новостройках – самые востребованные среди арендаторов в Праге. Сдать такое жилье не составляет никакой проблемы. Транспортная доступность и развитая инфраструктура района – еще одно важное преимущество этого комплекса. Вы можете быть уверены в том, что не останетесь без квартирантов. Тем более, популярность такого типа жилья возрастает с расширением Праги. Купить квартиру можно в ипотеку, а ежемесячные арендные платежи будут покрывать ваши расходы на погашение кредита.

Для примера: Стоимость аренды однокомнатной квартиры в комплексе (без мебели) составляет в среднем 12 500 крон (9500 крон + 3000 крон).

При этом ежемесячные платежи по ипотеке составляют от 5264 кроны.

Даже если вы будете выплачивать кредит, ваша прибыль составит как минимум 7200 крон в месяц.

При посуточной сдаче в аренду прибыль будет заметно выше.

Квартира в Club Ocean – идеальный вариант для студентов как стартовое жилье. Комплекс расположен возле студенческих общежитий, поэтому в районе есть все, чтобы обеспечить потребности молодежи. Если вы хотите избавить своего ребенка от некомфортного жилья в общежитии и выгодно вложить деньги, покупка квартиры в Club Ocean будет отличным решением.

Также комплекс можно посоветовать активным людям в возрасте и тем, кто приезжает в Прагу по работе. Если вы устали ночевать в гостиницах, приобретите небольшую квартиру – и вам не придется думать о ночлеге.

Кроме жилых квартир, в Club Ocean есть и офисные помещения.

Приглашаем на бесплатную экскурсию!

Club Ocean – это современный комплекс, расположенный в развитом и одновременно спокойном районе. Мы приглашаем вас вместе с нами посетить его и посмотреть на демонстрационную квартиру. Вы увидите, как эффективно можно использовать квартиру малой площади, и убедитесь в хорошей инфраструктуре района на небольшой прогулке.

Почему это удобно для иностранцев - Чешские банки оформляют ипотечные кредиты и для граждан других стран. Мы поможем вам в выборе самой выгодной ипотеки. - Наличие собственного жилья в Чехии автоматически дает вам право на визу на 180 дней в году. - Специалисты нашего агентства совершенно бесплатно помогут вам подобрать в этом комплексе квартиру, проведут экскурсию, окажут услуги переводчика и юриста.

Чтобы получить бесплатную консультацию от SmartPoint Reality, пишите на reality@smartp.cz или звоните по телефону +420 774 280 420.