Выгодное предложение Dům U Galerie: квартира + офис в пражских Высочанах

После реконструкции историческая резиденция Dům U Galerie в районе Праги Высочаны превратится в современный комплекс с квартирами, офисами и магазинами. Покупателям делают выгодное предложение! Главное – не упустить.

Пражские Высочаны возвращаются на карту престижных и удобных районов столицы. Центром общественной и культурной жизни заслуженно считается районная площадь ООН (Náměstí OSN). Здесь открываются новые магазины, офисы, кафе, галереи и другие важные для горожан объекты, и Высочаны больше не назовешь заводским районом.

Здесь комфортно жить и работать, при этом можно даже не покидать пределы одного здания. Из собственной квартиры вы спускаетесь в офис, проверяете работу секретаря, подписываете документы либо заходите в магазин внизу, проверяете запасы товаров и снова возвращаетесь домой. При этом вам даже не нужно выходить на улицу!

Не верите? Дом У Галереи (Dům U Galerie) – яркое тому доказательство. Это историческое здание времен первой республики (1932 год постройки), которое отличается простой, но продуманной архитектурой с акцентом на функциональность. После капитальной реконструкции первый этаж займут магазины, верхние – частные квартиры и офисы.

Выгодное предложение

Качество строительных работ соответствует самым высоким стандартам. В доме сохранят ценные архитектурные элементы и полностью заменят инженерные сети, бытовое оборудование и лифт.

На выбор покупателей представлено:

- 11 малометражных квартир 1+kk и 2+kk,

- двухуровневая квартира с балконами и террасой на последнем этаже,

- два ателье,

- 12 офисов,

- три магазина.

Квартиры будут готовы к Рождеству 2016 года!

Такое комбинированное предложение может стать вашей долгосрочной и эффективной инвестицией. Представьте: вы сдаете в аренду офисные площади, которые приобретете вместе с квартирой. Благодаря постоянно растущим ценам на аренду вам удается покрывать более 50% платежей.

Через 15 лет вы полностью выкупите офис и, продолжая сдавать его в аренду еще 10 лет, полностью покроете стоимость квартиры. Учитывая, что цены на недвижимость в Праге только растут, вы сделаете выгодное капиталовложение – сбережете деньги от инфляции и обеспечите себе финансовую стабильность.

Сколько это стоит? Квартира 2+kk общей площадью 67,6 кв. м сейчас выставлена за 5 млн 103 тыс. крон. Варианты с большим метражом стоят до 9 млн 760 тыс. крон.

Инфраструктура и транспортная доступность

Напротив Дома У Галереи открыт Торговый центр «Феникс» (Nákupní centrum Fénix). Ниже, по ул. Соколовской, расположена Ратуша Праги 9 и много магазинчиков. Там же – просторный парк, школа и гимназия. Рядом с домом работают офисы, городские учреждения и поликлиника. Район зеленый – здесь приятно гулять и хорошо дышится.

Отсюда можно быстро добраться до любого района Праги. Станция метро Высочанска (Vysočanská) находится за перекрестком. Рядом с ней расположены автобусные остановки, а через 100 м – остановка трамвая на ул. Соколовска. Городской общественный транспорт дополняет железнодорожная станция Высочаны (Vysočany).

Если вы ездите на автомобиле, то оцените доступность пражской кольцевой дороги с магистралями, ведущими из города в северном и восточном направлениях. Совсем рядом построен крытый паркинг, в котором доступна аренда парковочных мест.

Внимание! Если вы заинтересовались этим предложением – не медлите и обращайтесь к специалистам. Пишите на reality@smartp.cz или звоните по телефону +420 774 280 420.



Будьте уверены: никаких комиссий и платежей агентству.

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