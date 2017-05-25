Видео: Продажа недвижимости в сказочном месте Керско

Керско – часть поселка Градиштко в районе чешского Нимбурка на берегу реки Эльбы. Здесь всего около трехсот постоянных жителей и меньше пятисот зарегистрированных построек. Керско окружен природным парком площадью более 20 кв. км. Добраться до него можно двумя способами: на машине по дороге в направлении Подебрад или на автобусе от остановки метро Черный-Мост. До соседнего от Керско поселения можно добраться еще и поездом.
Лесной поселок Керско активно набирает популярность: не только как зона отдыха, но и как место для постоянного проживания.
Мы предлагаем к продаже два уникальных объекта в Керско. На первом участке размером более 6,5 тысячи квадратных метров расположен трехэтажный дом, общая площадь которого составляет порядка 370 квадратных метров. Дом включает в себя: просторную гостиную, кухню, 4 спальни, ванные комнаты и туалеты, 2 террасы, бильярдную, сауну и место для спортзала. Также в доме находится гараж на два парковочных места, подвал и несколько технических комнат.
Второй дом общей площадью 360 квадратных метров расположен на участке в 6,5 тысячи квадратных метров. Он включает в себя: большую кухню-гостиную, комнату отдыха, 4 спальни, гардеробную, душевые и ванные комнаты, туалеты, сауну, зимний сад, технические помещения и гараж.
К домам подведены все необходимые коммуникации. А вода и вовсе из собственной скважины.
Мы ждем Ваших звонков и писем и с удовольствием проведем экскурсию по представленным объектам недвижимости в сказочном месте Керско.
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