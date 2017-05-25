Видео: Продажа недвижимости в сказочном месте Керско

В чудесном поселке Керско, который находится всего в 30 км от Праги, выставлены на продажу два дома. Это красивое, тихое и спокойное место – часть поселка Градиштко. И там, поверьте, можно вести полноценную жизнь: есть школа, детский сад, гольф-клуб, школа верховой езды, рестораны и магазины.

Керско – часть поселка Градиштко в районе чешского Нимбурка на берегу реки Эльбы. Здесь всего около трехсот постоянных жителей и меньше пятисот зарегистрированных построек. Керско окружен природным парком площадью более 20 кв. км. Добраться до него можно двумя способами: на машине по дороге в направлении Подебрад или на автобусе от остановки метро Черный-Мост. До соседнего от Керско поселения можно добраться еще и поездом.

Лесной поселок Керско активно набирает популярность: не только как зона отдыха, но и как место для постоянного проживания.

Мы предлагаем к продаже два уникальных объекта в Керско. На первом участке размером более 6,5 тысячи квадратных метров расположен трехэтажный дом, общая площадь которого составляет порядка 370 квадратных метров. Дом включает в себя: просторную гостиную, кухню, 4 спальни, ванные комнаты и туалеты, 2 террасы, бильярдную, сауну и место для спортзала. Также в доме находится гараж на два парковочных места, подвал и несколько технических комнат.

Второй дом общей площадью 360 квадратных метров расположен на участке в 6,5 тысячи квадратных метров. Он включает в себя: большую кухню-гостиную, комнату отдыха, 4 спальни, гардеробную, душевые и ванные комнаты, туалеты, сауну, зимний сад, технические помещения и гараж.

К домам подведены все необходимые коммуникации. А вода и вовсе из собственной скважины.