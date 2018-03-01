Прогноз: Как вырастет дефицит квартир в Праге до 2030 года

В 2030 году дефицит квартир в Праге может дойти до 50 000. Строительство нового жилья затягивается: разрешений на возведение домов приходится ждать годами.
Согласно стратегическому плану, каждый год в столице должны строить около 6000 новых квартир. С 2010 года, когда процесс выдачи разрешений растянулся, девелоперы могут строить только 3500 квартир в год. Такую информацию представило Объединение архитектуры и развития на пресс-конференции, которая прошла 28-го февраля в Праге.
«В реальности процесс выдачи разрешения на строительство обычного жилого дома растянулся на невероятных 10 лет и даже больше. При этом само строительство уже становится лишь вишенкой на торте и длится всего 1,5 года», – сообщил владелец девелоперской компании Central Group Душан Куновски.
По данным Всемирного банка, Чехия по длительности выдачи разрешения на строительство находится на 127-м месте в мире.
По данным Чешского статистического комитета, за последние два года девелоперы в Праге начали строительство 4194 квартир в жилых домах. В рамках Чехии в конце 2017 года на столицу приходилось 34% всего жилого строительства. Два года назад это число составляло более 70%.
В этом году количество выданных разрешений на возведение жилых домов в Праге будет еще меньше. Для сравнения: в Мюнхене, Гамбурге или Будапеште в год выдают примерно в 5 раз больше разрешений на строительство, чем в Праге, а в Вене и Варшаве – в 7 раз больше.
Медленная выдача разрешений, по мнению аналитиков, стала одной из причин быстрого роста цен на недвижимость. С середины 2015 года средняя стоимость новой квартиры в Праге повысилась на целых 53,5%: до 85,223 крон за квадратный метр.
«Для решения проблемы не нужно за один раз менять все юридические предписания. Достаточно только упростить их изложение. В первую очередь необходимо набрать профессиональных сотрудников в суды для тех случаев, когда нужно исследовать сложные технические ситуации», – прокомментировала специалист по законам в сфере строительства Рената Пинтова-Кралова.
По ее мнению, важно отделить государственное управление от самоуправления.
«Праге бы очень помогло учреждение одного строительного комитета на уровне столицы, который координировал бы все объекты», – объяснила эксперт. На данный момент в Праге 22 строительных комитета.
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