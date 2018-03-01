Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
13d -5 °C
Прогноз: Как вырастет дефицит квартир в Праге до 2030 года

Прогноз: Как вырастет дефицит квартир в Праге до 2030 года

Vladislava M 1729 0
Объединение архитектуры и развития предупредило: в ближайшие 10 лет дефицит квартир в Праге вырастет в несколько раз из-за медленной выдачи разрешений на строительство.
Прогноз: Как вырастет дефицит квартир в Праге до 2030 года

В 2030 году дефицит квартир в Праге может дойти до 50 000. Строительство нового жилья затягивается: разрешений на возведение домов приходится ждать годами.

Согласно стратегическому плану, каждый год в столице должны строить около 6000 новых квартир. С 2010 года, когда процесс выдачи разрешений растянулся, девелоперы могут строить только 3500 квартир в год. Такую информацию представило Объединение архитектуры и развития на пресс-конференции, которая прошла 28-го февраля в Праге.

«В реальности процесс выдачи разрешения на строительство обычного жилого дома растянулся на невероятных 10 лет и даже больше. При этом само строительство уже становится лишь вишенкой на торте и длится всего 1,5 года», – сообщил владелец девелоперской компании Central Group Душан Куновски.

По данным Всемирного банка, Чехия по длительности выдачи разрешения на строительство находится на 127-м месте в мире.

По данным Чешского статистического комитета, за последние два года девелоперы в Праге начали строительство 4194 квартир в жилых домах. В рамках Чехии в конце 2017 года на столицу приходилось 34% всего жилого строительства. Два года назад это число составляло более 70%.

В этом году количество выданных разрешений на возведение жилых домов в Праге будет еще меньше. Для сравнения: в Мюнхене, Гамбурге или Будапеште в год выдают примерно в 5 раз больше разрешений на строительство, чем в Праге, а в Вене и Варшаве – в 7 раз больше.

Медленная выдача разрешений, по мнению аналитиков, стала одной из причин быстрого роста цен на недвижимость. С середины 2015 года средняя стоимость новой квартиры в Праге повысилась на целых 53,5%: до 85,223 крон за квадратный метр.

«Для решения проблемы не нужно за один раз менять все юридические предписания. Достаточно только упростить их изложение. В первую очередь необходимо набрать профессиональных сотрудников в суды для тех случаев, когда нужно исследовать сложные технические ситуации», – прокомментировала специалист по законам в сфере строительства Рената Пинтова-Кралова.

По ее мнению, важно отделить государственное управление от самоуправления.

«Праге бы очень помогло учреждение одного строительного комитета на уровне столицы, который координировал бы все объекты», – объяснила эксперт. На данный момент в Праге 22 строительных комитета.

 

 

Агентство недвижимости от нашего портала realty.420on.cz поможет Вам найти подходящее жилье в Праге и Чехии и решить все вопросы, связанные с покупкой, арендой и ипотекой. Звоните нам +420 212 247 420, пишите realty@420on.cz или заполните форму обратной связи:

 

Рассказать всем:
Темы
недвижимость Прага строительство продажа недвижимости
Читайте
по теме 
Молодым парам в Чехии помогут с покупкой жилья
13.03.2018 12:20 Общество
Молодым парам в Чехии помогут с покупкой жилья
2216 0
В Карловых Варах значительно подешевели квартиры в новостройках
19.02.2018 14:36 Новостройки
В Карловых Варах значительно подешевели квартиры в новостройках
1874 0
Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным
09.02.2018 17:13 Общество
Договор дарения на квартиру в Праге в виде комикса признали действительным
1940 0
Сколько стоит комфортное жилье для студентов в Праге
05.02.2018 08:56 Экономика
Сколько стоит комфортное жилье для студентов в Праге
3143 0
Последние новости:
16
марта
Видео: За кого будут голосовать граждане России в Праге
16.03.2018 13:10 Политика
Видео: За кого будут голосовать граждане России в Праге
2518 0
Чехия отказала в убежище русскому хакеру
16.03.2018 13:08 Общество
Чехия отказала в убежище русскому хакеру
550 0
В Чехии закрываются брендовые магазины
16.03.2018 11:18 Экономика
В Чехии закрываются брендовые магазины
2838 0
В Праге задержали иностранцев, которые спровоцировали стрельбу в автобусе
16.03.2018 11:01 Общество
В Праге задержали иностранцев, которые спровоцировали стрельбу в автобусе
1108 0
Прага изменила позиции в рейтинге самых дорогих городов мира
16.03.2018 10:56 Экономика
Прага изменила позиции в рейтинге самых дорогих городов мира
1207 0
15
марта
Иностранка в Карловых Варах не ожидала такой кражи
15.03.2018 12:49 Общество
Иностранка в Карловых Варах не ожидала такой кражи
2152 0
Чехия повысила позицию в мировом рейтинге счастья
15.03.2018 12:32 Общество
Чехия повысила позицию в мировом рейтинге счастья
951 0
Студенты в Чехии бастуют против премьера Бабиша
15.03.2018 12:17 Общество
Студенты в Чехии бастуют против премьера Бабиша
1287 0
Чехия не позволила иностранцам работать нотариусами
15.03.2018 12:08 Общество
Чехия не позволила иностранцам работать нотариусами
1290 0
14
марта
Чего боятся пчеловоды в Праге
14.03.2018 10:00 Общество
Чего боятся пчеловоды в Праге
824 0


Мобильная версия