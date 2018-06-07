Жители чешских новостроек жалуются на качество жилья

Проблемы связаны с использованием недостаточно качественных строительных материалов и непродуманной планировкой квартир.

Жители чешских новостроек все больше жалуются на плохую акустику в домах. По их словам, в квартирах слышно абсолютно все, от криков детей до пользования соседской ванной комнатой.

Эксперты утверждают, что девелоперские проекты соответствуют строительным нормам, несмотря на все жалобы жильцов. Однако, по словам Петра Влчка из компании Noitami akustika, строители все чаще используют материалы, свойства которых находятся на пределе допустимых норм.

«Архитекторы и дизайнеры часто не понимают, что технические характеристики строительных материалов содержат значения, которые действительны лишь при идеальных условиях в лаборатории. Фактически, при строительстве и эксплуатации дома, используемый материал не будет проявлять те же свойства», - объяснил Мирослав Фрич, управляющий директор Akusting Brno.

«К нам приходят жалобы на плохую акустику со всех регионов страны. Ошибки в строительстве очень похожи на те, что строители допускали еще десять лет назад, но, к счастью, их стало меньше, чем раньше», - сказал Петр Влчек.

Второй наиболее частой причиной плохой акустики в квартирах является непродуманная планировка квартир, когда шумные комнаты в одной квартире (ванная комната, туалет) примыкают к тихой комнате второй квартиры (спальне). В будущем строительные компании планируют это учитывать и размещать шумные комнаты рядом друг с другом.

Следует отметить, что жители старых домов на акустику почти не жалуются.

«Мы не получаем столько жалоб от жителей старых многоквартирных домов. И дело не в том, что все старые дома построены лучше с акустической точки зрения. Просто в некоторых старых зданиях люди этот шум считают нормой и не пытаются его устранить», - отметил представитель компании Zdravá nemovitost Михал Флаше.

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Источник: idnes.cz