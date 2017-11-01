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Выбираем лучший район Праги для жизни: Винограды

Выбираем лучший район Праги для жизни: Винограды

Maria Rogatneva 3384 0
Элегантный, живописный, уютный, аристократичный и престижный, один из старейших районов Праги – Винограды (Vinohrady).
Выбираем лучший район Праги для жизни: Винограды

Начинаются Винограды сразу за зданием Национального музея. Район занимает площадь около 4 км² и относится сразу к трем округам: Прага 2, 3 и 10.

 

Изображение: Wikipedia.org

 

Доехать отсюда до исторического центра города можно всего за 10 минут, дойти пешком – в районе 20 минут. Транспортная доступность района – отличная: на Виноградах расположены три станции зеленой ветки метро (Музеум (Museum), Намнести Миру (Namesti Miru) и Йиржиго с Подебрад (Jiriho z Podebrad), а также  станция красной ветки - И.П. Павлова (I.P.Pavlova). Круглосуточно доступны автобусы и трамваи.

 

 

 

Район комфортный для проживания, здесь хорошо развита инфраструктура: множество торговых комплексов, спортивных и развлекательных центров (в том числе – бассейн), отелей, супермаркетов и магазинов. Есть детские сады, школы, колледжи и университеты. Разумеется – несколько городских больниц и частных клиник.

Винограды могут похвастаться многочисленными  барами, клубами, кафе и салонами красоты (включая салоны для домашних животных). Но главная отличительная черта района – парки с живописными аллеями, детскими и спортивными площадками. Самый большой из них – Риегровы сады (Riegrovy sady). Он находится на холме и открывает восхитительные виды на Старый город. Второй по величине парк – Гавличковы сады (Havlíčkovy sady) или Гребовка (Grébovka). Тут как раз и остались виноградники, давшие название району.

Виноградники возникли здесь еще в 1788 году. Долгое время они считались самостоятельным городом и назывались Королевскими Виноградами. Частью Праги они стали лишь в 1922 году.

 

 

Весь район усеян красивыми зданиями и домами, словно это музей под открытым небом. Винограды умело соединили в себе модерн и стили архитектуры первой трети прошлого века.

 

Главные достопримечательности:

*Виноградский театр (Vinohradska trida)
* Храм Святой Людмилы (Kostel svaté Ludmily) в неоготическом стиле
* Пражская телебашня (Žižkovský vysílač)
*Виноградская водонапорная башня (Vinohradská vodárenská věž)
* Католический храм Пресвятого Сердца Господня (Kostel Nejsvětějšího srdce Páně) в стиле модерн
*Гуситский собор (Hůsov sbor)
*Главный железнодорожный вокзал (Hlavní nádraží) в стиле нео-ренессанса
*Театр Государственной оперы (Státní opera Praha)
*Городской театр Виноград (Divadlo na Vinohradech)
*Дом Карла Чапека (Dům Karla Čapka)

 

Район считается одним из лучших, престижных и элитных в Праге. Особенно – для проживания. Здесь активно ведется застройка: виллы, коттеджи, многоэтажные новостройки. Цены на недвижимость – одни из самых высоких в городе. Например, трехкомнатная квартира на Виноградах будет стоить от 8 млн. чешских крон, двухкомнатная – от 5 млн., однокомнатная – от 3 млн.

Месяц аренды однокомнатной квартиры без оплаты коммунальных услуг обойдется минимум в 10 тыс. крон, двухкомнатной – в 15 тыс. Цены на частные дома усреднить сложно, но стоимость квадратного метра может достигать 6.000 евро.

Совет: покупайте или арендуйте недвижимость не на первых этажах (касается вторичного рынка). Сырость и плесень в таких помещениях – гость частый, так как большинство построек прошлого или даже позапрошлого столетия.

 

Фото: Wikipedia.org

 

Винограды – район тихий и спокойный. Живет здесь чуть больше 50.000 человек.

Контингент – разношерстный. Много иностранцев, в том числе русскоязычных. И хоть расположены Винограды в самом центре города – здесь не много туристов. Так уж вышло, что туристические маршруты через район не пролегают. И это одно из важных преимуществ района.

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Темы
недвижимость покупка недвижимости Прага инвестиции Чехия
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