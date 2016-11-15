«Умный» дом в тихом пригороде недалеко от Праги

Шумные пражские улицы с круглосуточными барами и огромными торговыми центрами или тихий городок с живописным замком? Теперь можно не выбирать. Можно совместить!

Фото: villahomes.cz

Чехия славится своими уютными небольшими городками, где на улицах все друг с другом здороваются, а по вечерам выпивают в кабачке местное пиво. Но что делать тому, кто не хочет слишком далеко уезжать от насыщенной столичной жизни? Попытаться совместить одно с другим!

Фото: obec-dlouhalhota.cz

Поселок Длоуга-Лгота (Dlouhá Lhota) городом назвать сложно – живет здесь всего 331 человек. Хотя первые письменные упоминая о нем относятся еще к 14 веку, а первая школа здесь открылась в далеком 1822 году. Как и во многих чешских городках, здесь есть живописный пруд, готический костел (14-й век) и барочный замок (19-й век).

Фото: Mapy.cz

Чем еще интересен поселок Длоуга-Лгота? А тем, что находится он всего в 58 километрах от Центрального вокзала в Праге, прямо возле автомагистрали D4, по которой до столицы можно домчаться за полчаса. Даже не нарушая скоростной режим.

В поселке есть детская и спортивная площадки, библиотека, пожарная станция, магазины и автобусное сообщение.

Фото: pixabay.com

А еще в нем продаются «умные» дома Villa Homes, которые обеспечивают комфорт, современный дизайн, безопасность и технологичность на уровне 21-го века.

Фото: villahomes.cz

Так, оставаясь в милой чешской деревушке в получасе езды от Праги, можно получить дом с «умным» отоплением, управлением освещения и систем домашней безопасности, мультимедийных устройств и измерения энергии. При этом технологический «мозг» дома сможет контролировать все это и без личного присутствия человека, ухаживая за садом, бассейном, сауной, а также присматривая за детьми и пожилыми людьми.

Хозяину остается только изредка контролировать ситуацию через смартфон.

До ближайшего к поселку Длоуга-Лгота крупного города – Пршибрам (Příbram) – менее 10 километров. Там уже живет гораздо больше людей – более 30 тысяч. В Пршибраме есть железнодорожный вокзал, небольшой аэропорт, театр, магазины, школы и детские сады, своя футбольная команда, ряд исторических достопримечательностей, включая замок, и даже – собственная Вацлавская площадь. Если оценить расстояние от Длоуга-Лгота до Пршибрама по пражским меркам, то это как раз дорога до ближайшего торгового центра!

Так что если вы больше не хотите ютиться в крохотной квартирке в центре Праги, но и от столичной жизни отказываться не намерены, «умные» дома в поселке Длоуга-Лгота станут для вас идеальным решением. Все подробности о том, как стать хозяином такого дома, а также юридическую поддержку и услуги переводчика можно получить в компании Reality420

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