Почему Брно лучше Праги?

Многие любят сравнивать Прагу с Москвой, и тогда получается, что Брно – это как бы Питер. Два крупнейших чешских города давно негласно соревнуются в крутости, но поскольку жителей Праги в провинции обычно никто не любит, «культурная столица», по мнению большинства чехов, пока побеждает.

Фото: pixabay.com

Портал 420on.cz нашел как минимум 5 аргументов в пользу того, что «культурная столица» Чехии стоит того, чтобы предпочесть ее суетливой Праге.

1. Брно древнее Праги. И тоже считает себя столицей – Моравии.

Пока машину времени никто не придумал, более-менее точные даты основания городов назвать сложно даже историкам. Однако известно, что на территории Брно люди стали жить с пятого века. А вот первые исторические сведения о поселениях славян на территории современной Праги относятся к шестому веку.

Фото: pixabay.com

И хотя Прага уже с десятого века стала столицей чешского государства, Моравия, главным городом которой Брно впоследствии стал, изначально в Чехию не входила. Потом входила, потом снова не входила – в Средневековье было мало определенности. А вот в 19-м веке во времена Австро-Венгрии Моравию выделили в особую королевскую землю с собственным парламентом. Несмотря на то, что все это было давно, большинство жителей Моравии до сих пор отделяет себя от остальных чехов. И придумывают про «пражаков» обидные песни и анекдоты.

Фото: крепость Шпилберк, kudyznudy.cz

Кстати, в Брно есть даже свой «язык» - называется Hantec («Гантец»). У него даже существует собственный словарь. Так, наверняка многие знают, что только в Брно трамвай (по-чешски tramvaj) называют "шалина" (šalina).

2. Красоты в Брно не меньше, чем в Праге. Зато туристов точно меньше.

Брно – это город-загадка. И разгадывать его и туристу, и эмигранту придется самостоятельно, потому что здесь никто не будет никого так активно развлекать, как в Праге, где на каждом шагу – экскурсии, рестораны, клубы и любые пляски с бубнами по желанию клиента.

Фото: тот самый «огурец», gotobrno.cz

При этом архитектурных красот в Брно хватает. Помимо противоречивой скульптуры на центральной площади (которая вообще-то является часами, но в быту ее самое мягкое название – это «огурец»), в городе есть суровый готический собор Святых Петра и Павла, костел Святого Якуба с костехранилищем (в Праге такого точно нет!), две ратуши, планетарий, зоопарк и много-много чудесных зданий в стиле ренессанс и барокко.

Фото: kudyznudy.cz

Прямо в центре Брно на холме красуется чудесная крепость Шпилберк, откуда открывается прекрасный вид на город, а для любителей совсем уж средневекового Средневековья есть замок Вевержи. Располагается он на холме у Брненского водохранилища, где, стати, каждое лето проходит фестиваль фейерверков, а еще есть пляжи, в том числе и нудистский, лодки и яхточки напрокат.

Фото: замок Вевержи, veveri.cz

Кстати, если уж речь зашла о развлечениях, то в этом году в конкурсе Czech Bar Awards лучшими пивным и коктейльным барами страны признали заведения Брно. Также в Брно проходит множество театральных и музыкальных фестивалей, а с недавнего времени – еще и фестиваль полетов на воздушных шарах и аэростатах. В общем, есть, о чем подумать.

К слову, интересен Брно будет и любителям литературы – в нескольких километрах от него находится городок Славков, известный ранее как Аустерлиц, то есть именно там, на холмах Южной Моравии, Андрей Болконский лежал и смотрел на небо («Над ним не было ничего уже, кроме неба, — высокого неба… с тихо ползущими по нем серыми облаками»).

Фото: kudyznudy.cz

При этом туристов в Брно относительно немного. По сравнению с Прагой их в Чехии, в принципе, нигде не много. А добраться до города совсем несложно:

- для самых отчаянных есть трасса D1 («д-едничка»), ставшая героем анекдотов за огромное количество ремонтов и аварий;

- для людей поспокойнее есть множество скоростных поездов;

- для тех, кто совсем экономит время, в Брно есть аэропорт.

Для любителей погонять, но а не постоять в пробках на D1, в Брно ко всему прочему имеется трасса имени Масарика — самый большой и современный автодром Чехии.

Фото: pixabay.com

3. В Брно мягче климат. И «качественнее» жизнь.

В Брно умеренно континентальный климат с ранней весной, долгой золотой осенью, мягкой зимой и теплым летом. Именно поэтому здесь так чудесно растет виноград, который стал бизнесом, культурой и вообще одной из важнейших составляющих жизни любого жителя Моравии.

Фото: kudyznudy.cz

Что касается качества жизни, то Брно в рейтинге от портала Numbeo опередил по этому показателю не только Прагу, но и Нью-Йорк, Сан-Франциско, Токио, Париж и Лондон. Так, в Брно низкие цены, благодаря которым жители могут себе многое позволить, а также высокий уровень безопасности и качественное здравоохранение.

4. Брно – это чешская Силиконовая долина. И рай для студентов.

Во-первых, Брно – это, безусловно, студенческий город. Если у вас есть знакомые чехи, то наверняка как минимум половина из них училась в Брно, где располагается сразу несколько известных университетов. Самые популярные из них – это Масариков университет и Технический университет.

Фото: страница университета в Facebook

Во-вторых, выпускники этих университетов могут тут же найти работу в офисах престижнейших компаний с мировым именем, таких как Lufthansa, IBM, Motorola, PricewaterhouseCoopers и т.д. Дело в том, что все взаимосвязано – молодые люди едут учиться в Брно, потому что здесь легче потом найти работу, а компаниям интересен город из-за большого количества студентов.

Фото: страница Технического университета в Facebook

При этом для студентов, ценящих невысокие цены, Брно более дешевый город для жизни, чем Прага. А еще молодые люди часто отмечают в нем большое количество ночных маршрутов городского транспорта.

5. В Брно дешевле недвижимость.

Справедливо сказать, что везде в Чехии недвижимость дешевле, чем в Праге. Однако Брно – один из немногих чешских городов, где разнообразие недвижимости не уступает столичному, а цены при этом ниже.

Так, по данным девелоперской компании Trigema, к концу третьего квартала средняя цена за квадратный метр квартир в новостройках в Брно достигла 54 300 крон (2 тысячи евро). По информации компании Realitymix centrum, в октябре средняя цена квадратного метра жилья в городе составила 52 172 крон (1,9 тысяч евро).

Фото: Вилла Тугендгат, kudyznudy.cz

При этом в самом дешевом районе столицы – в Праге-9 – квадратный метр жилья обойдется в этом октябре в среднем в 59 152 крон (2,1 тысячи евро).

Так, цены на однокомнатные квартиры в Брно начинаются от 2 миллионов крон (74 тысячи евро), на двухкомнатные – от 3 миллионов крон (111 тысяч евро), аренда однокомнатной квартиры стоит здесь от 10 тысяч крон (370 евро), двухкомнатной – от 12 тысяч крон (450 евро).

Вместе с тем, стоит особо отметить, что жизнь в Брно существенно дешевле пражской – это отражается и на стоимости проезда в транспорте, и на ценах в ресторанах, и на других важных аспектах быта.