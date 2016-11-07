Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -3 °C
Рекордная сделка на рынке недвижимости: За пражского девелопера P3 заплатили 2,4 млрд евро

Рекордная сделка на рынке недвижимости: За пражского девелопера P3 заплатили 2,4 млрд евро

AfoninaAnna 1272 0
Это не только крупнейшая сделка года. Это рекордная сумма сделки на чешском рынке недвижимости вообще.
Фото: pixabay.com
Рекордная сделка на рынке недвижимости: За пражского девелопера P3 заплатили 2,4 млрд евро

Сингапурская компания-менеджер валютных резервов GIC приобрела чешскую девелоперскую компанию P3 со штаб-квартирой в Праге за невероятные 65 миллиардов крон (2,4 миллиарда евро). Сумма сделки является рекордной для рынка недвижимости Чехии и одной из самых высоких трансакций этого года в Европе.

Пражский девелопер P3 владеет рядом крупных складов и промышленных зданий, включая самый большой чешский логистический комплекс в пражском районе Горни-Почернице и ряд логистических центров у крупных чешских автомагистралей.

Сингапурские инвесторы приобрели P3 у американских владельцев - инвестиционных компаний TPG и Ivanhoe Cambridge, которые купили чешского девелопера три года назад, когда у P3 было складских помещений на 1,5 миллиона квадратных метров. Сейчас эта цифра удвоилась.

«Мы считаем, что на фоне прибыльного портфолио и наличия участков для дальнейшего строительства развитие P3 будет продолжаться. Мы убеждены, что логистический рынок в Европе имеет долгосрочный потенциал, и мы совместно с руководством P3 будет его развивать», - заявил инвестиционный директор GIC Real Estate Ли Лок Сун.

Над сделкой работали ряд юридических компаний, среди которых и пражская Clifford Chance. Трансакцию упростило недавнее соглашение P3 с несколькими банками о рефинансировании кредита на 1,4 миллиарда евро, что «развязало руки» компании для дальнейших инвестиций.

Активы сингапурской компании GIC, которая активно работает на рынках 40 стран мира, превышают 100 миллиардов долларов.

Источник: Е15

Рассказать всем:
Темы
Прага недвижимость инвестиции бизнес рекорд
Читайте
по теме 
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
22.12.2016 10:46 Общество
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
213 0
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
22.12.2016 08:14 Общество
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
222 0
Прага опередила Брюссель, Берлин и Нью-Йорк в рейтинге репутации
21.12.2016 14:29 Общество
Прага опередила Брюссель, Берлин и Нью-Йорк в рейтинге репутации
877 0
Власти Праги пока не готовы к обещанным нововведениям в транспорте
21.12.2016 09:10 Общество
Власти Праги пока не готовы к обещанным нововведениям в транспорте
572 0
Последние новости:
22
декабря
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
22.12.2016 13:03 Общество
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
31 0
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
68 0
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
22.12.2016 11:44 Политика
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
141 0
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
22.12.2016 10:46 Общество
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
213 0
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
22.12.2016 10:07 Экономика
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
229 0
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
22.12.2016 08:45 Политика
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
234 0
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
22.12.2016 08:14 Общество
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
222 0
21
декабря
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
21.12.2016 16:46 Экономика
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
389 0
В Чехию возвращаются туристы из России
21.12.2016 16:03 Общество
В Чехию возвращаются туристы из России
1062 0
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
21.12.2016 15:19 Общество
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
1006 0



Мобильная версия