Рекордная сделка на рынке недвижимости: За пражского девелопера P3 заплатили 2,4 млрд евро

Это не только крупнейшая сделка года. Это рекордная сумма сделки на чешском рынке недвижимости вообще.

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Сингапурская компания-менеджер валютных резервов GIC приобрела чешскую девелоперскую компанию P3 со штаб-квартирой в Праге за невероятные 65 миллиардов крон (2,4 миллиарда евро). Сумма сделки является рекордной для рынка недвижимости Чехии и одной из самых высоких трансакций этого года в Европе.

Пражский девелопер P3 владеет рядом крупных складов и промышленных зданий, включая самый большой чешский логистический комплекс в пражском районе Горни-Почернице и ряд логистических центров у крупных чешских автомагистралей.

Сингапурские инвесторы приобрели P3 у американских владельцев - инвестиционных компаний TPG и Ivanhoe Cambridge, которые купили чешского девелопера три года назад, когда у P3 было складских помещений на 1,5 миллиона квадратных метров. Сейчас эта цифра удвоилась.

«Мы считаем, что на фоне прибыльного портфолио и наличия участков для дальнейшего строительства развитие P3 будет продолжаться. Мы убеждены, что логистический рынок в Европе имеет долгосрочный потенциал, и мы совместно с руководством P3 будет его развивать», - заявил инвестиционный директор GIC Real Estate Ли Лок Сун.

Над сделкой работали ряд юридических компаний, среди которых и пражская Clifford Chance. Трансакцию упростило недавнее соглашение P3 с несколькими банками о рефинансировании кредита на 1,4 миллиарда евро, что «развязало руки» компании для дальнейших инвестиций.

Активы сингапурской компании GIC, которая активно работает на рынках 40 стран мира, превышают 100 миллиардов долларов.

Источник: Е15