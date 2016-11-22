Самый высокий жилой комплекс в Чехии достроят к концу года

Основной этап строительства пражского 104-метрового 30-этажного небоскреба V Tower закончится к концу этого года. Однако окончательно строительные работы завершатся только в 2018-м.

Фото: vtower.cz

Сейчас основным подрядчиком проекта выступает компания PSJ Invest, инвестором – люксембургская группа компаний Aceur Investment. Строительство V Tower, стоимость которого составит около 3 миллиардов крон, стартовало в июне прошлого года.

«Обе башни получат последний, 30-й, этаж к концу этого года», - сообщил менеджер проекта Филип Кашик.

Автором проекта стал архитектор Радан Губичка. По его словам, башни жилого комплекса одновременно притягиваются друг к другу и отдаляются друг от друга, при этом в нижней части они соединены. Так, по мнению архитектора, в идее здания воплощается концепция диалога между мужчиной и женщиной.

Жилые квартиры в V Tower разместятся, начиная с 5-го этажа и выше. Площадь предлагаемого жилья будет составлять от 50 до 400 квадратных метров. В числе прочего в жилом комплексе запланированы роскошные пентхаусы с бассейнами на крыше. Кроме того, в распоряжении жильцов будет отдельный спортзал и бассейн, а также услуги гостиничного типа, включая круглосуточного консьержа, штат горничных, охрану и 254 парковочных места в подземном гараже.

Фото: vtower.cz

Цены на квартиры начинаются со 100 тысяч крон за квадратный метр и увеличиваются с высотой этажа (для сравнения в Праге средняя цена за квадратный метр жилья – около 72 тысяч крон). При этом верхнего предела цены в девелоперской компании пока не уточняют.

Изначально проект назывался Epoque и принадлежал компании ECM, которая планировала закончить строительство еще до экономического кризиса, после которого проект на несколько лет заморозили, а в 2013-м году продали. Новый владелец переделывал проект 2,5 года – последнее из необходимых разрешений на строительство было получено в мае 2015-го.

После окончания строительства V Tower станет самым высоким жилым зданием в Чехии. Сейчас этот титул принадлежит комплексу Rezidence Eliška высотой в 94 метра.

Самое высокое здание страны расположено в Брно – это бизнес-центр AZ Tower, высота которого составляет 111 метров. Второе место – у пражской City Tower (109 метров), рядом с которой как раз V Tower и строится.

Источник: Е15