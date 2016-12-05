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Частные инвесторы из России делают ставку на энергоэффективные дома в Чехии

Частные инвесторы из России делают ставку на энергоэффективные дома в Чехии

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Инвестиции в энергоэффективные дома под Прагой составят 260 миллионов крон.
Фото: getberg.cz
Частные инвесторы из России делают ставку на энергоэффективные дома в Чехии

Реализацией проекта под названием «Голубой платан» (Modrý platan) занимается девелоперская компания с российским капиталом Getberg – энергоэффективные дома будут возводиться в поселке Высоки-Уезд неподалеку от замка Карлштейн близ Праги и большого поля для гольфа Albatross. Общие инвестиции в проект составят четверть миллиарда крон.

«Вначале мы будем финансировать проект из собственных средств. Затем обратимся к инвесторам и банкам», - рассказал гендиректор Getberg Егор Хлебников.

Первая фаза проекта обойдется девелоперам в 140 миллионов крон и предполагает строительство на 13 тысячах квадратных метров 12 энергоэффективных домов – каждый из них будет разделен на два жилых помещения, или так называемые дуплексы.

На следующем этапе девелоперы планируют начать строительство и на втором земельном участке площадью 5 тысяч квадратных метров – строительные работы компания намерена запустить уже в следующем году. Стоимость этой фазы проекта составит 120 миллионов крон.

В Getberg рассчитывают, что дома, расположенные вблизи большого поля для гольфа между Прагой и Карлштейном с возможностью быстро добраться до аэропорта привлекут в числе прочего и русских покупателей.

«Потенциал русских клиентов все еще огромный. Нужно только убедить их в необходимости покупать недвижимость именно в Чехии, а не, например, в Испании», - отметил Хлебников.

Расположенное неподалеку от Праги поле для гольфа Albatross первым в Чехии вошло в список лучших в Европе по версии European Tour Destination.

Источник: Е15

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инвестиции Прага недвижимость покупка недвижимости
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