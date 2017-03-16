Как купить и продать квартиру в Чехии удаленно

Екатерина Хищенко, руководитель отдела продаж компании Lekvi Group

- Что представляет из себя удаленная покупка/продажа недвижимости? В чем плюсы?

- Удаленная покупка – это приобретение недвижимости без личного присутствия. То есть, риелтор выступает от лица покупателя на основании доверенности. Главный плюс: экономия времени и финансовая сторона данного вопроса. На моей практике было лишь несколько случаев покупки квартиры удаленно. Чаще всего удаленно продают, так как продать на расстоянии легче, чем купить. Купить квартиру удаленно реально, но мы все-таки рекомендуем приехать в Чехию: первый раз при выборе квартиры, второй – при передаче. Весь процесс сделки мы берем на себя, включая (при необходимости) оформление ипотеки.

- Как выбрать квартиру удаленно?

- Самый популярный сайт по недвижимости в Чехии – sreality.cz, это большая база вторичного жилья. Что касается новостроек, то практически все застройщики располагают русскоязычной версией своих веб страниц, поэтому покупатель, казалось бы, может справиться с выбором самостоятельно. Но на практике все иначе. Неоднократно я сталкивалась со следующим: клиенты выбрали квартиру через интернет, она им нравилась, но при просмотре “вживую” они были разочарованы, якобы на сайте все выглядело в разы лучше. Поэтому, когда наши клиенты не могут приехать лично и хотят купить удаленно то, что не видели в реальности, мы едем на объект, делаем самостоятельно фотографии и видеосъемку выбранного жилья и района. Также при необходимости проводим skype-конференции с покупателем непосредственно на объекте, тем самым клиент может увидеть все сам и задать вопросы.

- А насколько безопасен процесс перевода денежных средств?

- Оплата может быть осуществлена несколькими способами, которые в равной степени безопасны для клиента. Это может быть нотариальная ячейка (самый популярный способ), сохранный счет в банке или же специальный счет девелопера, контролируемый банком-инвестором. Во всех этих случаях продавец получит деньги только после того, как недвижимость будет переведена на покупателя, что гарантирует надежность и безопасность сделки.

- На что стоит обратить внимание при покупке недвижимости?

- Если клиент покупает сам, то стоит проверить выбранный объект на официальном сайте кадастра недвижимости Чехии. С недавнего времени подробную выписку можно получить онлайн, оплатив услугу банковской картой. С помощью данной выписки клиент узнает информацию, которая важна при покупке недвижимости: данные владельца, какие есть обременения на квартиру и насколько они рискованные для клиента.

Кроме того, при покупке вторичного фонда жилья мы рекомендуем проверить финансовое состояние ТСЖ, а также, нет ли задолженности по коммунальным платежам по квартире. Разумеется, что во всем этом мы помогаем нашим клиентам. К слову, ипотека – отличный способ проверить недвижимость. Банк проверяет квартиру всесторонне и он никогда не возьмет в залог ту недвижимость, которая по каким-либо причинам является проблемной. В свою очередь мы работаем только с проверенными застройщиками на рынке недвижимости, которым доверяют банковские учреждения. Если же клиент хочет приобрести квартиру не из нашей базы, то мы отправляем документацию по объекту в банк для предварительного одобрения.

- Как издалека понять в каком районе лучше купить недвижимость?

- Есть хорошая поговорка: на вкус и цвет товарищей нет. Она отлично подходит к данному вопросу. Дать универсальный ответ или же сказать, что этот район хорош или плох – тяжело. Ведь у каждого свои предпочтения: кому-то нравится жить на окраине, кому-то – с видом на реку или в близкой доступности к парку, а кто-то любит городскую суету и шум. Чтобы понять и прочувствовать специфику района, находясь за пределами Чехии, я рекомендую “погулять” по чешским улицам с помощью Google Maps. Разумеется, нашим клиентам, мы можем посоветовать и рассказать о конкретном районе исходя из личного опыта.

- Расскажите о новом правиле касательно того, что теперь покупатель во всех случаях платит налог с недвижимости.

- С 1 ноября 2016 года поменялись правила по уплате налога с перевода недвижимости. Теперь его во всех случаях платит покупатель. Налог по-прежнему составляет 4% от стоимости недвижимости. Важно помнить: после того как в реестре покупатель будет записан собственником, у него есть 3 месяца, чтобы подать налоговую декларацию. Оплатить налог необходимо в тот же срок. Иначе – штрафы. А вот продавцу не стоит забывать о подоходном налоге на прибыль. Он составляет 15% и высчитывается из чистой прибыли от продажи. Мы, в свою очередь, тщательно следим за данными вопросами и не позволим нашим клиентам забыть об уплате налогов.

- Как бы вы прокомментировали то, о чем сейчас часто пишут в СМИ: в Праге мало квартир для продажи. Это действительно так?

- Да, на данный момент спрос превышает предложение. В Праге заметна нехватка жилья для купли-продажи, но у нас всегда есть, что предложить нашим клиентам. Мы в курсе всех предпродаж, у нас большая база девелоперов, строительных компаний и частных лиц. Мы оповещаем наших клиентов о самых интересных предложениях, исходя из их запросов. (Улыбается.)

Екатерина Чаленко, ипотечный специалист компании Lekvi Group