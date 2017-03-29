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Прогноз по объему инвестиций в рынок недвижимости в Чехии на 2017 год

Прогноз по объему инвестиций в рынок недвижимости в Чехии на 2017 год

Vladislava M 564 0
Компания CBRE провела исследование рынка недвижимости в Чехии и рассказала, как могут измениться цены на аренду офисов в Праге и Брно.
Прогноз по объему инвестиций в рынок недвижимости в Чехии на 2017 год

Объем инвестиций в недвижимость в Чехии в этом году может превысить 3 млрд евро. Такие данные показало исследование под названием Real Estate Market Outlook 2017 компании CBRE, которая составляет прогнозы на рынке недвижимости в Чехии в области инвестиционного, офисного, индустриального и розничного сектора.

На данный момент CBRE отслеживает на рынке 50 транзакций, которые могут завершиться до конца этого года. 50% от общего объема инвестиций в 2017 году приходится на регионы страны. Главным двигателем спроса на пражские офисные плошади останется переезд и экспансия фирм в столицу.

Строительство новых бизнес-центров может привести к краткосрочному небольшому повышению числа незанятых офисов в Праге. Тем не менее, средняя стоимость аренды в самых престижных районах столицы в 2017 году может немного подняться из-за временной недоступности свободных офисных площадей.

Всего в этом году в Праге должны завершить 178 800 м2 площадей под офисы в 16 проектах, которые расположены в офисных районах (Бутовице – Стодулки, Панкрац – Будеевицка и Карлин). Новинкой этого года станет первый в мире офисный комплекс, способный очищать воздух от смога.

Брно и Будапешт в этом году показали наименьший прирост новых офисов по отношению к размерам рынка в Центральной и Восточной Европе. Поэтому стоимость аренды офисных площадей в этих городах вырастет.

В 2017 году на брненском рынке коммерческой недвижимости появится только 17 000 м2 новых офисов. Такие данные представила компания Cushman & Wakefield, которая сравнивает рынки недвижимости в 12 городах Центральной Европы.

Самая высокая стоимость аренды офисов в Брно в конце 2016 года держалась на уровне 13 евро за м2 (около 350 крон). Вместе с польским городом Лодзь моравская столица предлагала самые низкие цены на аренду в Центральной Европе.

Несмотря на это, при вступлении на рынок фирмы часто предпочитают польские региональные города, где аренда офисов дороже, но арендодатели предлагают нанимателям больше преимуществ.

Важную роль в этом играет и авиационное сообщение, которое в Брно до сих пор недостаточно развито для потребностей международных фирм. Также город страдает недостатком офисных комплексов в центре. На данный момент в Брно обустроено 525 000 м2 современных офисных площадей.

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Источник: ihned.cz

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Темы
недвижимость аренда недвижимости Прага Брно офисы
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