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Видео: Одна из самых дорогих квартир в Праге выставлена на продажу

Видео: Одна из самых дорогих квартир в Праге выставлена на продажу

Maria Rogatneva 5179 0
В доме, расположенном в одном из самых престижных районов столицы Чехии, Праге 6 – Бубенеч, на продажу выставили уникальный объект стоимостью более 1,5 млн евро. Это роскошная двухэтажная 6-комнатная квартира с высокими потолками и собственным лифтом, площадью 412 м2.
Видео: Одна из самых дорогих квартир в Праге выставлена на продажу
Для дополнительной информации или по вопросам просмотра данной квартиры обращайтесь                                       по телефону +420 774 837 229 или по электронной почте realty@420on.cz

 

Эта квартира – отличный выбор для тех, кто любит комфорт и безопасность. Находится в частной собственности. Включает в себя: просторную прихожую, большую гостиную (с возможностью установить камин), полностью оборудованную кухню с отдельной кладовой и морозильной комнатой, четыре спальни, гардеробные, кабинет, три просторные ванные, три балкона и два зимних сада.

 

 

Квартира расположена на 2 и 3 этажах трехэтажного дома. Построена с использованием высококачественных материалов и технологий по проекту известного чешского архитектора Боржека Шипки.

 

 

Огнестойкие двери в квартире нестандартных размеров с высотой в 2,20 метра. В ванных комнатах натуральные мраморные стены и полы, в которые встроено сантехническое оборудование от ведущих немецких и итальянских производителей.

 

 

Подогрев пола осуществляется в ванных комнатах и на лестнице между этажами. Полы в квартире представляют собой сочетание цельных деревянных паркетных досок из европейского дуба.

 

 

Квартире принадлежат 3 парковочных места в гараже, а также большая кладовая. Для жителей дома (а в нем всего 9 квартир) круглосуточно доступны: бассейн, фитнес, сауна, сад, ресепшн, система видеонаблюдения и охрана.

 

 

Рядом с домом находится парк Стромовка, магазины и рестораны. Метро Dejvická в пешей доступности. До аэропорта на автомобиле можно добраться за 15 минут. Район отличается хорошо развитой инфраструктурой.

 

 

Предлагаемая квартира уникальна во всех смыслах. Это идеальный вариант для большой семьи. А в инвестиционных целях – это отличное решение для сдачи в аренду апартаментов. Стоимость квартиры составляет 1 560 000 евро.

 

Для дополнительной информации или по вопросам просмотра данной квартиры обращайтесь                                       по телефону +420 774 837 229 или по электронной почте realty@420on.cz

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Темы
недвижимость продажа недвижимости Прага Чехия покупка недвижимости
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