Как продать квартиру в Чехии без посредников?

Со специалистами группы компаний Lekvi мы уже говорили о том, как продать квартиру удаленно. Теперь узнаем, как продать ее самостоятельно, без посредников. Консультировала нас по этому вопросу руководитель отдела вторичной недвижимости Lekvi Group Елена Королькова.

Елена Королькова, руководитель отдела вторичной недвижимости Lekvi Group

- Елена, почему вы, представитель агентства недвижимости, хотите рассказать о том, как продать недвижимость без посредников? Разве для вас это выгодно?

- Потому что очень часто сталкиваемся с вопросом от наших клиентов: За что человек должен заплатить провизию? Что это за деньги? За что они платятся? Что там за труды такие? И вот мы решили рассказать о наших трудах, чем мы конкретно занимаемся и что должен сделать человек, сколько должен приложить усилий для того, чтобы продать квартиру самостоятельно – без посредников, сэкономив при этом как раз вот эту провизию. Мы говорим о 3-5% от стоимости квартиры (комиссия зависит от стоимости и класса недвижимости, рассчитывается в каждом случае индивидуально). Такие проценты берут все агентства недвижимости за свои услуги. Хотелось бы сделать акцент на том, что данное интервью может стать памяткой для наших клиентов: чем руководствоваться, с чего начать, на что сделать особый акцент.

- Вообще реально ли продать квартиру в Чехии без посредников?

- Абсолютно реально. Никаких проблем в этом не вижу. Если вы не работаете, у вас много свободного времени, у вас в порядке нервы и вы умеете общаться с людьми, то это не проблема. Если вы продадите квартиру самостоятельно, это можно считать даже не вторым высшим образованием, а прохождением через огонь, воду и медные трубы. После такого можно будет собой гордиться! Для продажи существует специальный портал bezrealitky.cz, на котором можно абсолютно бесплатно рекламировать свою недвижимость и таким образом ее продать. Единственное, необходимо знать о некоторых нюансах, надо понимать, как лучше подать свою квартиру, как не прогадать и как не остаться в итоге совсем без квартиры, как и где себя необходимо подстраховать.

- Давайте пошагово: с чего начать, если хочешь продать квартиру самостоятельно?

- Обязательно для начала нужно определиться с ценой, это самый первый шаг. Достаточно непростой, потому что для большинства людей эта недвижимость, как правило, единственная, это их основной капитал. И к этому пункту надо подойти основательно. Для определения цены на квартиру нужно не продешевить и в то же время не поставить неадекватную цену – такую, что никто даже не будет интересоваться. Для этого мы рекомендуем сделать самостоятельный анализ рынка, через те же порталы недвижимости – посмотреть сколько стоит аналогичная недвижимость в данном районе, также поинтересоваться у соседей, возможно, кто-то уже продавал недвижимость в этом же доме или неподалеку. Надо обязательно оценить состояние квартиры, так как с евроремонтом будет одна цена, без него – уже совсем другая. Оценивать нужно все – вплоть до последней мелочи, начиная с того, панельный это дом или кирпичный. Все это влияет на цену.

Также на нее влияет и месторасположение: насколько далеко от метро, от трамвайной/автобусной остановки, как далеко от центра города находится недвижимость. Не надо ничего добавлять и выдумывать, не надо говорить о том, что до метро бегом 10 минут, а потом окажется, что нужно до метро ехать на трамвае. Не нужно приукрашивать, так как клиент может быть дезинформирован. Нужно описать недвижимость подробно, объяснить все факты, влияющие на цену. Можно также обратиться к независимому оценщику, который действительно назовет точную цену. Это будет безошибочно. В среднем по Праге такая услуга стоит 4 тысячи крон. Можно связаться с агентством недвижимости, услугу оценки, как правило, в агентствах делают бесплатно. Это такой маркетинговый ход – для того, чтобы клиент все-таки обратился за помощью в агентство. Поскольку это действительно сложно, тяжело и ответственно – самому продать квартиру. Ведь что у нас есть дороже, чем жизнь, наша семья и квартира, в которой мы живем? Дом – одна из самых дорогих частей нашей жизни, и к его продаже необходимо подходить ответственно, нужно предусмотреть все факторы.

Когда мы уже определились с ценой, следующим шагом идет хоум-стейджинг, или предпродажная подготовка квартиры. Здесь тоже важно не переусердствовать и не допустить какую-то оплошность. Нужно оценить, в чем нуждается квартира. Как правило, это мелкий косметический ремонт. Также бывают такие случаи, когда квартира слишком захламлена – это отпугивает клиентов. Если в квартире много детских вещей, игрушек, картин, статуэток, то здесь придется серьезно поработать, потому что, как показывает наша практика, такие квартиры тяжело идут в продажу. Надо максимально разгрузить квартиру, придерживаясь минимализма, чтобы глаз радовался, а не цеплялся за какие-то детали интерьера.

Желательно освежить квартиру, потому что крайне важно первое впечатление. Важно проветрить квартиру, чтобы человек мог почувствовать и представить себя в ней как дома. Ведь когда ты входишь в чужую квартиру и чувствуешь чужой запах, вряд ли ты можешь ощутить себя как дома. Также можно добавить фоновую музыку на просмотрах, можно расставить по квартире ненавязчивые ароматы: рекомендуем аромат кофе, по исследованиям американских агентств недвижимости, этот аромат наиболее располагает к покупке. Одним словом – сделать атмосферу приятной. Вообще хочу посоветовать людям, которые продают свою квартиру, попробовать связаться с каким-то агенством недвижимости, представиться, что вы покупатель, описать, что хотите купить похожую квартиру на ту, что продаете сами, и сходить на просмотр: посмотреть, как это делают специалисты, как они показывают квартиру, на что расставляют акценты, как выглядит сама квартира. То есть представить себя в роли покупателя, переняв опыт риелторов, попробовать продать свою квартиру. Это может сыграть на руку.

Теперь можно перейти к такой важной части как маркетинг: Вы должны решить, где лучше всего выставить квартиру на продажу, чтобы охватить как можно больше потенциальных покупателей. Поскольку сайт sreality.cz – это профессиональная площадка, где риелторы выставляют недвижимость на продажу, вам лучше воспользоваться сайтом для физических лиц без посредников – bezrealitky.cz. Но, посмотрев на эти два сайта, каждый заметит разницу в профессиональном и непрофессиональном маркетинге. Хочется посоветовать тем, кто продает свою квартиру сам, изучить профессиональные объявления и постараться сделать не хуже.

Сделайте хорошие фотографии, взяв фотоаппарат в аренду или у знакомых. Это крайне важно, это первое, что видит клиент. Также можно сделать видеопросмотр квартиры, к примеру, на GoPro – только при съемке видео не торопитесь, снимите все детали вплоть до вида из окон. Видео дает хорошую информацию потенциальным покупателям. Также ни на фотографиях, ни на видео не должно быть личных вещей – это удешевляет квартиру. Рекламировать свою квартиру можно еще и посредством социальных сетей, мобильных приложений. Но важное условие – периодически обновлять свое объявление. К примеру, на bezrealitky.cz делать это нужно минимум 2 раза в неделю, иначе ваше объявление о продаже просто затеряется. Кстати, на этом сайте есть специальная платная функция вывода в ТОП (topovaní).

Далее, как ни странно, нужно поинтересоваться у бабушек на лавочках: они все и всегда знают, такие «средства массовой информации №1». (Смеется.) Расклейка объявлений тоже хороший способ прорекламировать продажу своей недвижимости. Но имейте в виду: на ваше объявление откликнутся не только клиенты, которые бывают ох какие разные, но и риелторы. В общем, будьте готовы к наплыву звонков и писем.

На следующем шаге нужно подготовиться к переговорам и к личным встречам в вашей квартире. Нужно запастись терпением и нервами, надо быть готовым к переговорам с людьми совершенно разного уровня образования, уровня подхода к жизни. Вам будут задавать разные вопросы, порой даже личного характера. Нельзя грубо разговаривать с клиентами, потому как среди них может быть ваш потенциальный покупатель. Если у вас нет к этому склонности, то лучше обратиться к профессионалам. Они возьмут на себя вот этот фильтр между вами и потенциальными клиентами, и к вам будут приводить уже «горячих» клиентов.

Что дальше? Предположим, есть клиент, которому все нравится, и он уже готов купить вашу квартиру. Здесь наступает самый ответственный этап, который не потерпит оплошности, так как речь идет уже о деньгах и квартире. В первую очередь, необходимо подготовить необходимые документы. Очень важным этапом сделки является договор. Он должен быть составлен правильно, без малейших ошибок. Если вы не юрист, то лучше обратитесь к профессионалу. Это именно тот момент, который самостоятельно я делать не рекомендую. Юрист подготовит вам грамотный договор, предоставит сохранный счет (чтобы не потерять квартиру), доведет сделку до конца – до перевода вашей собственности на нового владельца и получения вами денежных средств. Эта услуга обойдется примерно в 10 тысяч крон. Данные услуги может оказать также и агентство недвижимости. К кому обращаться, это уже личное дело каждого. Этот этап и есть заключительный.

- Какие сложности могут возникнуть? На что особенно стоит обратить внимание?

- Первая из них – адекватно оценить свою квартиру, подойти к этому нужно по-деловому. Вторая сложность – отслеживать объявление и регулярно его обновлять. Третья – психологическая, ведь не просто через себя «пропускать» такое количество людей.

- В чем риски самостоятельной продажи квартиры? Назовите наихудший вариант развития событий.

- Самое страшное, что может случиться, – это то, что есть вероятность остаться без квартиры. Это может произойти в случае, если сделку не будет сопровождать специалист: юрист или риелтор.

- В чем выгода продажи без посредников?

- В случае самостоятельной продажи своей квартиры человек не платит провизию. Она может составлять до 5% от стоимости вашей квартиры. Но при этом человек затратит массу своего времени. Лично мы берем на себя всю работу от начала и до конца. Мы более 10 лет на рынке недвижимости, занимаемся этим успешно, у нас огромный опыт в общении с клиентами, знание маркетинговых технологий, команда высококвалифицированных юристов. Также мы поможем и покупателю сделать те же документы на ипотеку, что сократит время самой сделки. То есть всю головную боль мы берем на себя. А провизию берем уже по факту продажи.

- Расскажите о курьезных случаях при продаже недвижимости.

- В работе риелторов этого хватает. К примеру, было такое: одной клиентке не хватало фантазии для дизайна своей квартиры, и она пользовалась просмотрами чтобы почерпнуть идеи для интерьера. Также бывают случаи, когда владельцы, после хоум-стейджинга и маркетинга видят свою квартиру уже в другом ракурсе и отказываются ее в итоге продавать, как в известной сказке "Как старик корову продавал": "Буренку свою не продам никому! Такая корова нужна самому!" (Смеется.) Был случай, когда человек хотел приобрести квартиру на 14 этаже, а сам попросту боялся высоты и держался дрожащими руками за ручку двери, стоя на балконе. (Улыбается.)

- А какой он, типичный риелтор?

- Риелторы очень разные. И чтобы выбрать, с кем именно работать, как говорила моя коллега Мадина Нурматова в интервью для вашего портала, нужно всегда знакомиться лично. Не могу сказать за всех риелторов, что они белые и пушистые. Риелтор, в первую очередь, должен вызывать доверие у клиента, это должен быть профессионал, у которого получается работать с людьми. По сути риелтор, умеющий продать себя клиенту, сумеет выгодно продать и его недвижимость. Многие клиенты думают, что риелторы хотят на них нажиться, но ведь, с другой стороны, риелтор, который хочет заработать, выгодно и успешно продаст вашу квартиру, и вы останетесь в плюсе. Это почти то же самое, что и выбор врача: мы же не думаем, сколько он заработает на нашей операции. Мы доверяем ему свою жизнь. А наш дом – это, повторюсь, важнейшая часть этой самой жизни.

Самому, действительно, можно продать свою квартиру. Но вы видите, как много нюансов и рисков в этом процессе. Неслучайно на рынке существуют производители и продавцы. Есть люди, которые умеют что-то производить, а есть те, кто этот продукт сможет продать. Если вы хотите избежать рисков – обратитесь к профессионалам. 5 шагов к самостоятельной продаже квартиры в Чехии: Определиться с ценой Организовать хоум-стейджинг Правильно подготовить и оформить документы Обеспечить качественный маркетинг Подготовиться к переговорам и к личным встречам

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