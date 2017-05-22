Большая разница: Какие квартиры чехи покупают под аренду и для себя

За последнее время многое на рынке недвижимости Чехии изменилось. Раньше чехи покупали маленькие квартиры для себя, а теперь рассматривают их как инвестицию.

По статистике, каждая четвертая проданная квартира в Чехии за прошлый год была приобретена с целью инвестиции. Чаще всего в целях инвестирования чехи покупали небольшие квартиры планировкой 2+kk (отдельная спальня и кухня-гостиная), которые в дальнейшем сдавали без мебели. Сами чехи предпочитают жить в больших квартирах: чаще всего, в четырехкомнатных площадью около 100 м2.

75% чехов считают покупку квартиры хорошей инвестицией.

«Популярность квартир с планировкой 2+kk в Чехии не падает уже долгое время. Меняются только цели, с которыми люди покупают такие квартиры. Раньше маленькие квартиры покупали, прежде всего, молодые, неженатые люди. Когда они заводили семью, то переселялись в более крупную квартиру, а маленькую начинали сдавать в аренду», – рассказал Тал Грознер из компании Star Group.

Теперь тренд изменился. Люди стали покупать маленькие квартиры исключительно под сдачу в аренду. Именно квартиры с планировкой 2+kk или 2+1 (с отдельной кухней) интересуют потенциальных инвесторов больше всего. Доля инвестиционных квартир на данный момент может составлять до 30% от всех продаж недвижимости в Чехии.

Большинство чехов хочет жить в квартире площадью около 100 м2. Больше 40% чехов предпочитает покупать жилье в новостройках. Такими квартирами интересуются, прежде всего, молодые люди в возрасте около 35 лет. Среди покупателей они составляют больше 70%.

По данным экспертов, у молодых чехов достаточно точные представления о будущем жилье. Кроме использованных при строительстве материалов их интересует инфраструктура района и возможности проведения досуга в данной местности. Также растут требования к площади квартиры.

«Молодые семьи чаще всего покупают квартиры с планировкой 3+1 или 4+kk. Самые популярные – квартиры на первом этаже с террасой, которые заменяют людям частные дома. Что касается оборудования самого жилья, то чаще всего покупателей интересуют пустые квартиры», – добавляет специалист Тал Грознер.

Платежеспособные чехи считают удачной инвестицией покупку элитной недвижимости. Хотя, по международной статистике, спрос на нее во всем мире падает, в Чехии этот показатель остается довольно высоким. Приобретением элитной недвижимости в Чехии интересуются не только местные жители, но и словаки, а также иностранцы из Евросоюза и стран бывшего СССР.

Покупатели считают дорогостоящую недвижимость долговременным и стабильным вложением денег и ценят легкую ликвидность инвестиции в случае необходимости. Раем для любителей элитного жилья в Чехии считается, разумеется, Прага.

«Рынок элитной недвижимости в Чехии активнее всего развивается в Праге и ее пригороде. Самые дорогие квартиры находятся в историческом центре столицы по обе стороны Влтавы», – рассказала Дениса Вишнёвска из компании Lexxus.

Стоимость недвижимости в самых престижных районах центра Праги быстро растет. На данный момент можно найти предложения даже с ценой 400 тысяч крон за квадратный метр.

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Источник: novinky.cz