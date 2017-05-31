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Чего ждать арендатору при смене владельца квартиры в Чехии

Чего ждать арендатору при смене владельца квартиры в Чехии

Vladislava M 514 0
Юрист потребительской организации dTest рассказал, чего можно ожидать квартиросъемщикам при смене владельца арендованной квартиры, какое время дают на расторжение договора и в каком случае новый арендатор должен выполнять дополнительные договорные обязательства.
Чего ждать арендатору при смене владельца квартиры в Чехии

Случается так, что в течение срока аренды владелец квартиры, которую вы снимаете, меняется. Само по себе это обстоятельство не означает, что договор аренды заканчивается, а жильцов непременно выселят. Однако некоторые условия аренды могут измениться. К примеру, новый арендодатель не будет обязан выполнять условия договора, о которых вы договорились с предыдущим владельцем квартиры дополнительно.

Нужно знать, что у каждого арендодателя в Чехии есть право в течение договора аренды продать или подарить квартиру. Но будьте спокойны: при продаже или дарении заключенный договор не прекращает своего действия, а обязанности арендодателя переходят к новому владельцу.

«Если договор аренды был заключен на определенное время, то он истечет к указанной в нем дате, если его не продлят», – объясняет заведующий юридическим отделом потребительской организации dTest Лукаш Зелены.

А если договор хотят расторгнуть?

Если договор аренды длится и дальше, то завершить его при смене владельца можно только по договоренности или при расторжении. Однако для расторжения договора нужна какая-либо веская причина, указанная в законе.

Если арендодатель с нанимателем не договорились о продлении периода расторжения, то он составляет три месяца и длится с первого дня календарного месяца после получения нанимателем уведомления о расторжении. Раньше, чем через три месяца, арендодатель не должен будет беспокоить квартирантов.

«Арендодатель может при смене владельца квартиры расторгнуть договор с нанимателем и в том случае, если квартирант не живет в квартире. Это указано в Гражданском кодексе. Также это подтверждают суды. По закону, доказать, что наниматель не живет в квартире, можно в том случае, если он фактически проживает в другом месте и вообще не использует квартиру. Либо если в квартире живет поднаниматель», – уточняет Зелены.

По словам юриста, в таком случае новый владелец может дать нанимателю 3 месяца на расторжение договора с того момента, как он узнал о том, что наниматель не живет в квартире.

Дополнительные договорные обязательства

После смены собственника квартиры дополнительные обязательства, о которых договорился квартирант с предыдущим владельцем, не действуют. Обязательными для исполнения они могут быть в том случае, если новый владелец имел возможность о них узнать.

«Договор найма можно сохранить в кадастре недвижимости. После этого все пункты договора для нового владельца будут обязательными, так как у него была возможность ознакомиться с договором перед покупкой квартиры», – объясняет юрист.

К таким обязательствам можно отнести, например, обязанность владельца проводить некоторые ремонтные работы в квартире. Также в договоре может быть указано согласие владельца с изменениями в квартире либо согласие с поднаймом.

 

dTest – крупнейшая чешская потребительская организация, которая работает в ЧР с 1992 года и издает потребительский журнал dTest, на страницах которого публикует результаты независимых тестов продуктов и другую полезную информацию для потребителей. dTest входит в международную организацию International Consumer Research and Testing (ICRT) и европейскую потребительскую организацию BEUC.

Телефон консультационной линии dTest  299 149 009 работает каждый день с 9 до 17 часов. По этому номеру можно консультироваться с юристами на разные потребительские темы: по стоимости обычного тарифа. 

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Темы
недвижимость аренда недвижимости законы Чехия
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