10-летие Lekvi Group: итоги, планы, прогнозы

О компании Lekvi Group:

Компания была основана в 2007 году. За 10 лет из маленькой фирмы, направленной на помощь иностранцам с получением визы или открытием в Чехии своего бизнеса, Lekvi выросла в серьезное агентство недвижимости и сейчас начинает заниматься инвестиционными проектами. Большая часть клиентов компании приезжает из России, Украины, Беларуси, Азербайджана, 20% от общего портфеля клиентов составляют чехи. Интерес к приобретению недвижимости в Чехии в последнее время начинают проявлять инвесторы из Китая и Израиля.

Компания оказывает комплексные услуги: от продажи и аренды новых и вторичных объектов недвижимости до профессионального управления ими. На сегодняшний день Lekvi обслуживает 40 000 м2 квартир и объектов коммерческой недвижимости. Также компания оказывает своим клиентам консультационные, финансовые и юридические услуги, связанные с приобретением недвижимости и последующей сдачей в аренду. К тому же Lekvi предлагает налоговые консультации и решение визовых вопросов.

Виктор Лехман – владелец и основатель LEKVI Group

Самый первый проект из нашего портфолио – это жижковский Central Park. Нам удалось продать 90% от всех квартир этого жилого комплекса, хотя для нас это был первый опыт работы в сфере недвижимости. После этого у нас стало налаживаться сотрудничество и с другими крупнейшими чешскими девелоперскими компаниями. И это нам открыло двери в местные банки: Česka spořitelna, UniCredit Bank, Sberbank CZ и PPF Bank.

О твердой позиции Lekvi Group на чешском рынке говорят ее экономические результаты. В то время как в 2010 году мы продали квартир на 65 млн крон, уже в 2016 году эта сумма увеличилась в 15 раз и достигла 1 млрд чешских крон. Благодаря своему ноу-хау, огромной сети контактов и активному маркетингу наша компания за 10 лет продала более тысячи объектов недвижимости. На это, конечно, влияют еще некоторые факторы: экономика в Чехии стабильна, ситуация для инвестирования безопасна, количество иностранных инвесторов с каждым годом только увеличивается. Уверен, все будет развиваться в том же русле.

Что касается этнической структуры иностранных инвесторов, то она меняется. Только медленно и незначительно. В связи с экономическим кризисом в целом снизилась доля иностранных покупателей. Их место заняли чехи. Но если полностью исключить страны Западной Европы, недвижимостью в Чехии больше всего заинтересованы инвесторы из России (их порядка 70%), на втором месте – белорусы и азербайджанцы, на третьем – инвесторы из Китая и Израиля. В период кризиса 30% пражской недвижимости принадлежало иностранцам. После окончания кризиса этот процент уменьшился в связи с улучшением экономической ситуации в Чехии и низкими ставками по ипотекам. Однако это не означает, что покупатели из других стран потеряли интерес к покупке домов или квартир в Чешской Республике. Интерес к приобретению недвижимости в той или иной стране напрямую связан с политическим и социально-экономическим развитием. Этот интерес могут ослабить трудности получения визы или скачки курсов валют. Например, после падения рубля в 2016 году был зафиксирован рост спроса на чешскую недвижимость, после чего спрос снизился и стабилизировался. Аналогичную динамику должен повлечь за собой и украинский кризис вместе с войной на востоке Украины. Такие изменения, конечно, нельзя предугадать. Однако, освободившееся пространство на рынке никогда не остается пустым.

Карл Бартош – директор по развитию бизнеса Lekvi Group

Чехия – страна экономической стабильности и безопасности, причем расположенная в самом сердце Европы. Приобретение жилой или коммерческой недвижимости в этой стране означает сохранение стоимости инвестиций. А в наше неспокойное время это действительно очень важно. Никто же не хочет вкладывать свои средства в те области, где возможны, к примеру, военные конфликты. Приобретение квартиры – одна из самых популярных форм сохранения и даже увеличения своего капитала. Только раньше люди были заинтересованы в покупке квартир для проживания, а теперь чаще покупают небольшие квартиры для последующей сдачи в аренду. Таких покупателей сейчас 50%. Эти изменения отразились и на так называемой «вторичке», к ней стал проявляться повышенный интерес. По нашим прогнозам, эта тенденция сохранится, и в дальнейшем спрос на «инвестиционную» недвижимость будет расти. Ведь в подтверждение этому есть и еще один фактор – бум краткосрочной аренды (пример Airbnb), когда посуточная аренда квартиры в центре города может приносить прибыль вдвое больше, чем если бы вы ее сдали на длительный срок.