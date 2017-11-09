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Выгодная инвестиция: В поселке Геринк под Прагой продается семейный дом с садом

Выгодная инвестиция: В поселке Геринк под Прагой продается семейный дом с садом

Maria Rogatneva 2037 0
Двухэтажный семейный дом площадью 240 кв.м. и садом в 865 кв.м. - отличное приобретение как для личного использования, так и для последующей перепродажи. Стоимость дома 13 199 000 чешских крон.
Выгодная инвестиция: В поселке Геринк под Прагой продается семейный дом с садом
Для дополнительной информации или по вопросам просмотра данного дома обращайтесь по телефону +420 774 837 229 или по электронной почте realty@420on.cz

Дом находится в красивом месте под названием Геринк (чеш. Herink). Этот населенный пункт расположен всего в 5 км от границы с Прагой  и в 20 км от центра чешской столицы. Административно Геринк относится к части Прага-восток (Praha - výhod). Живет там более 500 человек, хотя еще 10 лет назад количество местных жителей не дотягивало даже до сотни. А судя по тому, что Прага постоянно расширяется, есть вероятность, что Геринк в скором времени станет частью столицы.

Дом был построен в 2008 году. Его площадь составляет 240 кв.м., в нее входит 6 жилых комнат. Главное помещение в доме -  уютная гостиная на первом этаже: там есть камин, французское окно и выход в  просторный сад, площадь которого составляет 865 кв.м.

При строительстве дома использовались высококачественные европейские материалы. К примеру, кухня от чешской фирмы  HANAK относится к классу премиум, к тому же она оснащена бытовой техникой немецкого производителя Miele.

На втором этаже расположены 4 просторные спальни, мебелированные качественной и стильной мебелью. В двух спальнях есть балконы, с которых открывается прекрасный вид.

Дом кирпичный. Отопление обеспечивает собственный газовый котел. Оплата коммунальных услуг в месяц составляет в среднем 9000 чешских крон.

Инфраструктура части Praha - výhod развитая. Есть и детские сады, и школы, и торговые центры, медицинские учреждения, отделения почты, спортивные площадки и комплексы. Неподалеку расположен красивый Пругоницкий парк. Этот дом станет идеальным вариантом для жизни в тихом месте с хорошей доступностью до Праги и при этом в непосредственной близости к природе. Стоимость дома 13 199 000 чешских крон.

Также покупку дома можно рассмотреть как инвестицию. Сдать этот дом в аренду можно будет примерно за 30-40 тысяч чешских крон. Прибыль составит около 3,5% годовых.

Для дополнительной информации или по вопросам просмотра данного дома обращайтесь  по телефону +420 774 837 229 или по электронной почте realty@420on.cz
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Темы
недвижимость покупка недвижимости продажа недвижимости Чехия Прага
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