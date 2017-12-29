Чем чревата нелегальная аренда квартир в Чехии

Специалисты рассказали, какие угрозы несет нелегальная аренда недвижимости в Чехии для арендаторов и владельцев квартир.

Вы хотите арендовать квартиру, но вместо стандартного договора получаете подтверждение о прокате дивана. Это в лучшем случае. Иногда владельцы квартир не предлагают вообще никаких договоров, и недвижимость сдается исключительно на основе устных договоренностей через знакомых знакомых.

Все это делается с единственной целью – избежать уплаты налогов. Специалисты уверены, что такие соглашения часто оборачиваются плохо как для арендаторов, так и для арендодателей.

Как поясняет председатель содружества арендаторов Милан Тараба, люди не должны соглашаться на договоры проката мебели или бытовой техники, если по факту снимают квартиру. Это тип соглашения, который нарушает права арендатора.

Ежегодно за консультацией к представителям содружества обращается более 30 тысяч человек. В большинстве случаев владелец недвижимости наотрез отказывается подписывать какой-либо договор.

Как объясняет адвокат Ондржей Преуссе с интернет-портала «Доступный адвокат», стороны не беспокоятся о наличии договора до тех пор, пока не наступает момент возмещать ущерб или требовать недоплаченные деньги за аренду или коммунальные услуги. Если договора нет, арендодатель не может на законных основаниях ничего потребовать с квартиросъемщика.

В Генеральном финансовом управлении напоминают, что арендодатель обязан платить налоги с доходов (для физлиц – 15%, для юрлиц – 19%).

Владельцы квартир боятся, что если они не заключат договор, то арендатор заявит на них в налоговую. Арендаторы переживают, что не получат социальное пособие, если окажутся в сложной финансовой ситуации.

Арендодатели, которые сдают жилье без договора, не понимают, насколько серьезному риску они подвергают себя. Налоговые органы самостоятельно вряд ли раскроют сокрытие дохода от сдачи недвижимости в аренду, но при первой же ссоре с арендатором последний может сам прийти и заявить на собственника.

Владельцу квартиры после этого насчитают сумму, которую он заработал незаконным образом, а также могут предъявить обвинение в уклонении от уплаты налогов. Если вина арендодателя будет доказана, он может лишиться свободы на срок от 6 месяцев до трех лет. Но чаще всего нарушителей только штрафуют. Они платят налог за период, в течение которого скрывали налог, а также пеню в размере 14,05% от размера долга.

Источник: novinky.cz