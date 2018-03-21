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Зачем офисы в Праге перестраивают под гостиницы

Зачем офисы в Праге перестраивают под гостиницы

artyommm 193 0
На рынке недвижимости в Чехии наметилась новая тенденция.
Зачем офисы в Праге перестраивают под гостиницы

Офисные здания на Вацлавской площади превращаются в отели. Эта тенденция наблюдается не только здесь, но и в других популярных у туристов местах – как в Праге, так и в других городах. Причина кроется в том, что гостиничная недвижимость отличается рентабельностью 6-7%, что превышает показатели других секторов коммерческой недвижимости, включая магазины, офисы и индустриальные здания.

В последние годы чешский туристический рынок существенно вырос и продолжает расти. Это отражается и на гостиничной недвижимости и стабильном спросе на краткосрочное проживание. В результате местные и иностранные инвесторы часто принимают решение конвертировать офисную недвижимость в гостиницы.

Как считают специалисты, площади под строительство новых отелей в привлекательных с туристической точки зрения местах Праги себя исчерпали. Именно это вынуждает инвесторов искать подходящие для перестройки объекты, из которых можно создавать гостиницы. В прошлом году средняя заполняемость гостиничных номеров в Праге составила 80,2%, в позапрошлом было 77,2%. Средняя стоимость проживания в номере была 88 евро, годом ранее – 81 евро.

Источник: novinky.cz

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гостиницы покупка недвижимости
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