Зачем офисы в Праге перестраивают под гостиницы

На рынке недвижимости в Чехии наметилась новая тенденция.

Офисные здания на Вацлавской площади превращаются в отели. Эта тенденция наблюдается не только здесь, но и в других популярных у туристов местах – как в Праге, так и в других городах. Причина кроется в том, что гостиничная недвижимость отличается рентабельностью 6-7%, что превышает показатели других секторов коммерческой недвижимости, включая магазины, офисы и индустриальные здания.



В последние годы чешский туристический рынок существенно вырос и продолжает расти. Это отражается и на гостиничной недвижимости и стабильном спросе на краткосрочное проживание. В результате местные и иностранные инвесторы часто принимают решение конвертировать офисную недвижимость в гостиницы.



Как считают специалисты, площади под строительство новых отелей в привлекательных с туристической точки зрения местах Праги себя исчерпали. Именно это вынуждает инвесторов искать подходящие для перестройки объекты, из которых можно создавать гостиницы. В прошлом году средняя заполняемость гостиничных номеров в Праге составила 80,2%, в позапрошлом было 77,2%. Средняя стоимость проживания в номере была 88 евро, годом ранее – 81 евро.



Источник: novinky.cz