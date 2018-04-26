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За сколько лет можно накопить на квартиру в Праге?

За сколько лет можно накопить на квартиру в Праге?

artyommm 1256 0
Эксперты сравнили, сколько лет придется копить на жилье в Праге, Париже, Лондоне и в других городах Европы.
За сколько лет можно накопить на квартиру в Праге?

На квартиру в Праге человек должен в среднем откладывать всю свою зарплату 12 лет. Но в Лондоне и Париже копить придется еще дольше. 

Если человек получает зарплату слегка выше среднего, ему все равно будет сложно приобрести собственное жилье в чешской столице. На покупку стандартной квартиры площадью 60 кв. м пражанину потребуется откладывать около 12,4 годовой средней зарплаты после вычета налогов. При расчетах эксперты опирались на данные Deloitte Property Index за 2017 год.

Средняя стоимость жилья в Праге сейчас составляет 94 236 крон за квадратный метр. Квартиры в панельных домах, которые пользуются наименьшим спросом, стоят в среднем 50-55 тыс. крон за кв. м. В привлекательных районах стоимость может повышаться и до 60 тысяч.

Квартиры в кирпичных домах продаются по минимальной цене от 70 тыс. крон за кв. м. Но чаще всего диапазон цен составляет 80-90 тыс. крон за кв. м. В целом найти квартиру в Праге дешевле, чем за 50 тысяч крон за кв. м уже невозможно. 

По сравнению с другими городами Европы цены на жилье в Праге все равно наполовину или на треть ниже. Например, в Милане жилье в историческом центре стоит от 10 до 17 тысяч евро за кв. м. 

Прага привлекает инвесторов

Несмотря на рост цен, квартиры в Праге интересуют инвесторов, особенно из стран, где прибыль от недвижимости меньше. Примером может служить Лондон, где доходность от сдачи жилья в аренду ниже, чем в Праге. И это несмотря на то, что в чешской столице аренда в 2-3 раза дешевле, чем в Лондоне. Именно поэтому британцы стали чаще обращать внимание на пражскую недвижимость.

То, что Прага привлекательнее других европейских городов с точки зрения прибыльности инвестиций, подтверждают многие эксперты, включая Илону Манчикову, директора компании Czech Republic Sotheby’s International Realty. Она говорит, что даже дорогие объекты недвижимости в центре столицы имеют доходность до 5%. Больше прибыль можно получить от коммерческой недвижимости, но все зависит от логистики. Спросом пользуются также загородные объекты за пределами Праги, но с ними большая степень риска. Их стоимость постоянно колеблется в зависимости от ситуации на рынке.

Источник: idnes.cz

 

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квартиры недвижимость инвестиции
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