Будут ли дальше расти цены на недвижимость в Чехии?

За последние 4 года цены на квартиры в Чехии выросли в среднем на 40%. Эксперты делают прогнозы на следующий год.

Самыми дорогими по-прежнему остаются квартиры в Праге. В первом квартале этого года квартира 65 кв.м в новостройке стоила в среднем 5,7 млн крон. Самые дешевые квартиры - в Устецком крае, где жилье такого же размера в панельном доме обходится в 8 раз дешевле (673 тыс крон).

Больше всего подорожали квартиры в кирпичным домах в Злинском крае. Если в начале 2014 года стоимость 65-метровых квартир находилась на уровне 1 млн крон, в начале этого года те же квартиры продавались уже за 1,8 млн. Такой бум обусловлен высоким спросом на жилье в Злине и малыми возможностями для строительства новых домов.

Кроме того, существенно подорожали девелоперские проекты в столице (на 68%). «Такой тип жилья в ограниченном количестве автоматически становится дорогим», - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь компании Central Group Марцела Фиалкова.

По мнению экспертов, рост цен на недвижимость в Чехии продолжится. Специалист портала CenovaMapa.cz Милан Рочек считает, что главным образом цены поднимутся в Праге и Брно: «Не думаю, что рост будет таким же, как в последние два года, но говорить о падении цен не приходится. Это может произойти лишь в случае глобального экономического кризиса».

Почему цены на жилье так быстро растут? К главным причинам относят демографический рост, низкие процентные ставки (в 2016 году они достигли исторического минимума) и связанный с ними рост спроса на жилье, а также рост налогов на недвижимость.

Ситуация значительно ухудшилась после приватизации жилищного фонда, после которой 3/4 квартир оказались в частной собственности и предложение съемного жилья резко упало. «В Западной Европе портфолио съемного жилья часто находится в собственности пенсионных фондов, страховых компаний и хедж-фондов. На данный момент ничего подобного у нас не работает», - отметил Милан Рочек.



Источник: idnes.cz