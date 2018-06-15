На месте пивоварни в пражском районе Нусле появится новый жилой комплекс

Строительство может начаться уже в конце этого года.

Фото: Визуализация Tenta Real Estate

Заброшенный комплекс бывшего пивоваренного завода в пражском районе Нусле ждет новая жизнь. Промышленные здания, охраняемые законом как культурное наследие Чехии, будут реконструировать. Инвестором выступает компания Penta Real Estate.

На месте складских помещений и других полупустых объектов появятся современные здания, а территория промышленной зоны наконец откроется для посетителей. Новое пространство откроет возможность гулять вдоль берегов Ботиче и культурно проводить свободное время и отдыхать. Какие именно развлечения появятся в комплексе, сейчас могут решить сами жители Нусле.

На днях инвестор открыл территорию пивоваренного завода в рамках Дня открытых дверей, а также запустил сайт ZijvPivovaru.cz. Именно там люди смогут оставлять свои идеи, как должно выглядеть общественное пространство, какие магазины и услуги им там нужны.

В комплексе, который занимает 3 га, появится более 400 квартир. На территории пивоварни также откроются необычные офисы и магазины, рестораны и кафе. Начать строительство планируют в конце этого или в начале следующего года. Предполагается, что комплекс может открыться в 2021 или 2022 году.

Источник: denik.cz