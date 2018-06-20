Роскошный частный дом под Прагой приглашает на День открытых дверей

В поселке Бабице (Прага-Восток) продается комфортабельный, полностью оборудованный двухэтажный частный дом с камином. Площадь участка – 871 м2. 22-го июня, в пятницу, все желающие могут посмотреть его с 17 до 19 часов.

Если вы мечтаете о спокойной и комфортной жизни за городом, обратите внимание на этот уютный частный дом всего в получасе езды от ближайшей станции метро Праги.

В пятницу, 22-го июня 2018 года, все желающие смогут посетить День открытых дверей и осмотреть дом с 17 до 19 часов.

Полностью оборудованный двухэтажный дом находится в престижном месте. Это спокойный поселок Бабице возле исторического города Ржичани (район Прага-Восток, Среднечешский край), который в этом году занял первое место в рейтинге городов с лучшими условиями для жизни в Чехии.

У поселка Бабице есть много преимуществ. Во-первых, это выгодное расположение. Во-вторых, отличная транспортная доступность. До Ржичани от него можно доехать за 15 минут, до ближайшей станции метро в Праге (Ходов, линия С) – за 30 минут.

Бабице – очень спокойный поселок, здесь живет всего 300 человек. При этом в нем есть множество возможностей для активной жизни и отдыха: ресторан, спортивный комплекс Open Gate, красивые леса.

Площадь участка - 871 м2

Не меньшего внимания заслуживает и сам дом планировкой 4+kk и общей площадью 260 м2. Сразу после входа в дом вы попадете в роскошный вестибюль, ведущий через отдельные двери в кухню-гостиную, рабочий кабинет и ванную комнату с сауной и душевой кабиной.

Главный магнит уютной гостиной – стильный камин, возле которого можно проводить прекрасные романтические вечера. Именно камин создает в доме атмосферу уюта, гармонии и покоя.

Элитный кухонный гарнитур сделан из массива дерева и полностью оборудован всем необходимым. Готовить на такой кухне – одно удовольствие.

На втором этаже находятся две полностью обставленные спальни с собственными ванными комнатами, просторным гардеробом и балконом.

Все материалы, сантехника и бытовая техника в доме относятся к премиум-классу. Мебель сделана из массива дерева. Все полностью готово для комфортной загородной жизни неподалеку от Праги.

В доме также есть гараж для двух машин. Это действительно уникальное предложение, которое жалко упустить!

Стоимость дома: 13 990 000 крон.

Общая площадь: 260 м2

Площадь участка: 871 м2

Площадь застройки: 168 м2

Адрес: Kruhová 341,Babice.

Понравился дом? Звоните: +420 603 466 409 (Оксана)

Или пишите по электронной почте: oxana.donchenko@century21.cz

Приходите на День открытых дверей!

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