Роскошный частный дом под Прагой приглашает на День открытых дверей

Если вы мечтаете о спокойной и комфортной жизни за городом, обратите внимание на этот уютный частный дом всего в получасе езды от ближайшей станции метро Праги.
В пятницу, 22-го июня 2018 года, все желающие смогут посетить День открытых дверей и осмотреть дом с 17 до 19 часов.
Полностью оборудованный двухэтажный дом находится в престижном месте. Это спокойный поселок Бабице возле исторического города Ржичани (район Прага-Восток, Среднечешский край), который в этом году занял первое место в рейтинге городов с лучшими условиями для жизни в Чехии.
У поселка Бабице есть много преимуществ. Во-первых, это выгодное расположение. Во-вторых, отличная транспортная доступность. До Ржичани от него можно доехать за 15 минут, до ближайшей станции метро в Праге (Ходов, линия С) – за 30 минут.
Бабице – очень спокойный поселок, здесь живет всего 300 человек. При этом в нем есть множество возможностей для активной жизни и отдыха: ресторан, спортивный комплекс Open Gate, красивые леса.
Площадь участка - 871 м2
Не меньшего внимания заслуживает и сам дом планировкой 4+kk и общей площадью 260 м2. Сразу после входа в дом вы попадете в роскошный вестибюль, ведущий через отдельные двери в кухню-гостиную, рабочий кабинет и ванную комнату с сауной и душевой кабиной.
Главный магнит уютной гостиной – стильный камин, возле которого можно проводить прекрасные романтические вечера. Именно камин создает в доме атмосферу уюта, гармонии и покоя.
Элитный кухонный гарнитур сделан из массива дерева и полностью оборудован всем необходимым. Готовить на такой кухне – одно удовольствие.
На втором этаже находятся две полностью обставленные спальни с собственными ванными комнатами, просторным гардеробом и балконом.
Все материалы, сантехника и бытовая техника в доме относятся к премиум-классу. Мебель сделана из массива дерева. Все полностью готово для комфортной загородной жизни неподалеку от Праги.
В доме также есть гараж для двух машин. Это действительно уникальное предложение, которое жалко упустить!
Стоимость дома: 13 990 000 крон.
Общая площадь: 260 м2
Площадь участка: 871 м2
Площадь застройки: 168 м2
Адрес: Kruhová 341,Babice.
Понравился дом? Звоните: +420 603 466 409 (Оксана)
Или пишите по электронной почте: oxana.donchenko@century21.cz
Приходите на День открытых дверей!
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