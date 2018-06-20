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С августа в Чехии начнут действовать государственные кредиты для молодых семей

С августа в Чехии начнут действовать государственные кредиты для молодых семей

artyommm 1385 0
Государственные кредиты под 1% можно будет комбинировать с ипотекой.
С августа в Чехии начнут действовать государственные кредиты для молодых семей

В Чехии молодым семьям до 36 лет государство будет выдавать в кредит до 2 млн крон, которые они смогут потратить на ремонт или покупку жилья. Процентная ставка составит 1%, срок погашения долга – 20 лет. В исключительных случаях он может быть продлен до 25 лет.

Подать заявление на получение такого кредита можно будет с 15 августа. В этом году на кредиты молодым семьям из бюджета страны будет выделено 650 млн крон. Государственный кредит можно комбинировать с ипотекой. При этом погашать действующую ипотеку этим займом будет нельзя.

На ремонт и модернизацию жилья от государства можно будет получить не более 300 тысяч крон, на покупку – 1,2 млн крон, на строительство или приобретение частного дома – 2 млн крон. Государственный кредит может быть предоставлен на сумму не более 80% от реальных расходов на строительство или покупку жилья, в случае с частными домами – также и на приобретение земельного участка.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
ипотеки кредитование бюджет Чехия недвижимость
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