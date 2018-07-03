Соседи погашают долги за остальных членов товарищества в Чехии

Сколько в среднем должно каждое товарищество в Чехии?

Тот, кто хочет купить квартиру или долю в товариществе в Чехии, должен задать не только традиционные вопросы про площадь жилья и стоимость, но и также и про долги. Если в доме живет хоть один должник (собственник или арендатор), то за него потом могут платить остальные жильцы.

Как сообщает Союз чешских и моравских квартирных товариществ, в который входят объединения собственников и товарищества с 600 тысячами квартир, многим из его членов сейчас грозит крах из-за проблем с возвращением долгов других нанимателей.

Долги за коммунальные услуги достигают катастрофических размеров. На одно товарищество приходится в среднем 1 млн долгов. Способов, как заставить должников погашать задолженности, довольно мало.

В товариществе Дыйе в Бржецлаве столкнулись с большой проблемой, связанной с несколькими должниками-банкротами. В одном случае удалось вернуть долг, в других – продать жилье должников. Но вырученных средств хватило только на то, чтобы вернуть долг банку. В среднем на каждую квартиру должника в товариществе приходится по 115 тысяч крон.

Источник: idnes.cz