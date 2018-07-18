Ипотеки в Чехии неожиданно подешевели

Банки пытаются привлечь побольше клиентов, прежде чем в октябре в Чехии вступят в силу более строгие правила кредитования жилья.

Некоторые из банков, в том числе Česká spořitelna, сделали свои ипотечные кредиты этим летом дешевле. Этот шаг удивил многих, ведь его предприняли как раз в то время, когда Национальный банк повышает процентные ставки. Дело в том, что сейчас банки пытаются привлечь побольше клиентов, прежде чем в октябре в Чехии вступят в силу более строгие правила кредитования жилья.

После праздников свои ипотеки сделали дешевле такие банки, как Česká spořitelna и Equa Bank.

«Мы ожидаем, что перед тем, как в октябре вступят в силу новые нормативные рекомендации Чешского национального банка, спрос на ипотечные кредиты возрастет. Поэтому мы решили удовлетворить спрос наших клиентов и снизить процентные ставки по отдельным ипотечным кредитам на определенное время», – рассказал представитель Česká spořitelna Филип Грубы.

Напомним, Национальный банк Чехии повысил процентную ставку на один процент в конце июня. До этого процентные ставки повышались в феврале. Аналитики прогнозируют, что этот шаг в последствии будет отражен в увеличении процентной ставки по ипотечным кредитам.

«Несмотря на увеличение базовых процентных ставок, банки не спешат с ростом ставок по кредитам. До октябрьского вступления в силу новых рекомендаций Чешского НацБанка, что приведет к ужесточению условий выдачи кредитов, они пытаются использовать повышенный интерес и завоевать больше клиентов», – сказал главный аналитик компании Fincentrum Йозеф Райдл.

Другие банки снижать ставки по ипотекам не стали. Например, представители Hypoteční banka отметили, что с 30 июля они и вовсе собираются их поднять.

Новые правила выдачи кредитов, которые вступят в силу с октября, требуют, чтобы ежемесячная выплата по кредиту составляла не более 45% от ежемесячной чистой прибыли клиента. Хотя правила Национального банка Чехии являются лишь формой рекомендации, банки в основном придерживаются их. Многие экономисты и политики критиковали решение Национального банка и предупреждали, что это затруднит покупку собственного жилья людям со средним доходом, прежде всего в Праге и Брно, где в последние годы цены на квартиры значительно выросли.

Источник: novinky.cz