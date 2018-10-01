В центре Праги продается культовый пентхаус от чешского дизайнера Леоша Валки

Выставлен на продажу известный в узких кругах пентхаус, где дизайном интерьера занимался сам Леош Валка. Делал он это не под заказ, а для себя. Известный дизайнер сам жил в этих апартаментах, поэтому в их обустройство он вложил не просто свои умения и знания, а душу.

Леош Валка – чешский дизайнер и архитектор, основатель и директор Центра современного искусства DOX в Праге. Это одна из самых больших и динамичных платформ, где постоянно выставляют работы, показывающие различные тенденции и направления в искусстве. Общая площадь центра – около 6 тысяч квадратных метров. Ежегодно в нем проходит более 25 000 выставок.

В пентхаусе с панорамными окнами на три стороны света, где жил и творил знаменитый дизайнер и архитектор Леош Валка, открывается шикарный вид на городские башни Старого города:

Апартаменты расположены недалеко от Славянского острова, галереи Манеса, Национального театра, в центре культурных и развлекательных мероприятий. Владение таким имуществом означает проживание среди элиты европейского общества. Из окон пентхауса и с его террасы можно любоваться огромным количеством знаковых пражских достопримечательностей.





Особенно уютно находиться на террасе во время восходов солнца и закатов, когда черепицу по-особенному ласкают солнечные лучи… Это своеобразная поэзия, которой наверняка восхищался архитектор и ценитель прекрасного все прожитые в этом месте годы.

Сам пентхаус хорош не только расположением. В нем 7 просторных комнат. Жилая площадь составляет 355 квадратных метров, терраса – почти 50 квадратов, складское помещение – 17. Кроме того, есть винный погреб и гараж на три машины, что важно для центра города, где не все автовладельцы могут найти хорошее место для парковки.

В пентхаус может попасть только владелец или приглашенный гость. Апартаменты занимают 5 и 6 этаж в доме, лифт поднимается прямо в квартиру и работает от чипа.

Изюминка первого этажа – зимний сад с закрытым балконом, на котором можно отдохнуть как на природе даже снежной зимой. У владельца пентхауса всегда будет возможность привести свои мысли в порядок в окружении зелени. Полы в галерее выполнены из стекла, что придает ей особый шарм.

Из спальни второго этажа можно выйти на террасу, с которой открывается захватывающий вид на Старый город. Одна терраса соединена с другой. Пройти на нее можно по удобной лестнице, ведущей прямо на крышу. Это место просто пропитано романтикой!

Особенный шик пентхаусу придают окна, встроенные в крышу. Они наполняют пространство светом, дают ощущение близости к небу. Окна оснащены жалюзи, работающими от пульта управления для удобства настройки освещения.



Пространство в квартире продумано так, что все необходимое всегда оказывается рядом. Уют и комфорт в апартаментах сочетаются с эргономичностью и практичностью.

Планировка пентхауса, 2 этажа

На этом удивительное в пентхаусе не заканчивается! Его продают вместе с обстановкой: роскошной итальянской мебелью Minotti, картинами известных художников, бронзовыми скульптурами Майкла Габриэля, вазами и масками от дизайнера Боржки Шипки (его изделия есть в коллекциях таких знаменитостей, как Боб Дилан и Мик Джаггер). Многие предметы из перечисленных отлично вписались бы в лучшие музеи или галереи любой страны мира!





Леопарды Michael Gabriel

Люстра Bořek Šípek

Скульптура на стене Bořek Šípek

В обеих ванных комнатах – теплые полы с подогревом.

Владельцы пентхауса в любой момент могут изменить «погоду в доме» при помощи звуковой системы BANG & OLUFSEN. Динамики установлены во всех комнатах апартаментов.

Последнее, но не по важности, – это вопрос безопасности жильцов. Дверь в пентхаус оснащена системой безопасности, а специальная система саморегулирования не забудет закрыть окна при сильном ветре или во время дождя.

Самый интересный вопрос – цена пентхауса – остается загадкой, так как агентство недвижимости Lekvi Group, которое занимается продажей объекта, не разглашает эту информацию. Узнать стоимость потенциальные покупатели могут только на просмотре, о котором можно договориться с Еленой Корольковой по номеру +420 727 990 105.

Для любителей хай-тек интерьеров дизайнеры компании Lekvi Group разработали проект специально под этот пентхаус, который готовы выполнить под ключ для нового владельца:

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