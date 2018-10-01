Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
В центре Праги продается культовый пентхаус от чешского дизайнера Леоша Валки

В центре Праги продается культовый пентхаус от чешского дизайнера Леоша Валки

Vladislava M 728 0
Выставлен на продажу известный в узких кругах пентхаус, где дизайном интерьера занимался сам Леош Валка. Делал он это не под заказ, а для себя. Известный дизайнер сам жил в этих апартаментах, поэтому в их обустройство он вложил не просто свои умения и знания, а душу.
В центре Праги продается культовый пентхаус от чешского дизайнера Леоша Валки

Леош Валка – чешский дизайнер и архитектор, основатель и директор Центра современного искусства DOX в Праге. Это одна из самых больших и динамичных платформ, где постоянно выставляют работы, показывающие различные тенденции и направления в искусстве. Общая площадь центра – около 6 тысяч квадратных метров. Ежегодно в нем проходит более 25 000 выставок.

В пентхаусе с панорамными окнами на три стороны света, где жил и творил знаменитый дизайнер и архитектор Леош Валка, открывается шикарный вид на городские башни Старого города:

 

Апартаменты расположены недалеко от Славянского острова, галереи Манеса, Национального театра, в центре культурных и развлекательных мероприятий. Владение таким имуществом означает проживание среди элиты европейского общества. Из окон пентхауса и с его террасы можно любоваться огромным количеством знаковых пражских достопримечательностей.
 


Особенно уютно находиться на террасе во время восходов солнца и закатов, когда черепицу по-особенному ласкают солнечные лучи… Это своеобразная поэзия, которой наверняка восхищался архитектор и ценитель прекрасного все прожитые в этом месте годы.

Сам пентхаус хорош не только расположением. В нем 7 просторных комнат. Жилая площадь составляет 355 квадратных метров, терраса – почти 50 квадратов, складское помещение – 17. Кроме того, есть винный погреб и гараж на три машины, что важно для центра города, где не все автовладельцы могут найти хорошее место для парковки.

В пентхаус может попасть только владелец или приглашенный гость. Апартаменты занимают 5 и 6 этаж в доме, лифт поднимается прямо в квартиру и работает от чипа.

Изюминка первого этажа – зимний сад с закрытым балконом, на котором можно отдохнуть как на природе даже снежной зимой. У владельца пентхауса всегда будет возможность привести свои мысли в порядок в окружении зелени. Полы в галерее выполнены из стекла, что придает ей особый шарм.

Из спальни второго этажа можно выйти на террасу, с которой открывается захватывающий вид на Старый город. Одна терраса соединена с другой. Пройти на нее можно по удобной лестнице, ведущей прямо на крышу. Это место просто пропитано романтикой!

 

Особенный шик пентхаусу придают окна, встроенные в крышу. Они наполняют пространство светом, дают ощущение близости к небу. Окна оснащены жалюзи, работающими от пульта управления для удобства настройки освещения.
 

 

Пространство в квартире продумано так, что все необходимое всегда оказывается рядом. Уют и комфорт в апартаментах сочетаются с эргономичностью и практичностью.

 

Планировка пентхауса, 2 этажа

 

На этом удивительное в пентхаусе не заканчивается! Его продают вместе с обстановкой: роскошной итальянской мебелью Minotti, картинами известных художников, бронзовыми скульптурами Майкла Габриэля, вазами и масками от дизайнера Боржки Шипки (его изделия есть в коллекциях таких знаменитостей, как Боб Дилан и Мик Джаггер). Многие предметы из перечисленных отлично вписались бы в лучшие музеи или галереи любой страны мира!
 


Леопарды Michael Gabriel

 

Люстра Bořek Šípek

 

Скульптура на стене Bořek Šípek

 

В обеих ванных комнатах – теплые полы с подогревом.

 

Владельцы пентхауса в любой момент могут изменить «погоду в доме» при помощи звуковой системы BANG & OLUFSEN. Динамики установлены во всех комнатах апартаментов.

Последнее, но не по важности, – это вопрос безопасности жильцов. Дверь в пентхаус оснащена системой безопасности, а специальная система саморегулирования не забудет закрыть окна при сильном ветре или во время дождя.

 

Самый интересный вопрос – цена пентхауса – остается загадкой, так как агентство недвижимости Lekvi Group, которое занимается продажей объекта, не разглашает эту информацию. Узнать стоимость потенциальные покупатели могут только на просмотре, о котором можно договориться с Еленой Корольковой по номеру +420 727 990 105.

 

Для любителей хай-тек интерьеров дизайнеры компании Lekvi Group разработали проект специально под этот пентхаус,  который готовы выполнить под ключ для нового владельца:

 

На правах рекламы

 
Рассказать всем:
Темы
недвижимость покупка недвижимости продажа недвижимости Прага
Читайте
по теме 
Европейское исследование: Что в Чехии с доступностью собственного жилья?
03.10.2018 15:01 Рынок недвижимости
Европейское исследование: Что в Чехии с доступностью собственного жилья?
1077 0
Ипотеки в Чехии неожиданно подешевели
18.07.2018 12:00 Рынок недвижимости
Ипотеки в Чехии неожиданно подешевели
3003 0
Выгодно: квартиры на продажу, в которые можно заселиться практически сразу
06.07.2018 06:20 Рынок недвижимости
Выгодно: квартиры на продажу, в которые можно заселиться практически сразу
3390 0
Соседи погашают долги за остальных членов товарищества в Чехии
03.07.2018 15:11 Рынок недвижимости
Соседи погашают долги за остальных членов товарищества в Чехии
1443 0
Последние новости:
08
октября
Какие профессии самые востребованные на чешском рынке труда
08.10.2018 13:14 Экономика
Какие профессии самые востребованные на чешском рынке труда
1631 0
В Праге выступил самый известный «невозвращенец» в СССР Михаил Барышников
08.10.2018 12:49 Культура
В Праге выступил самый известный «невозвращенец» в СССР Михаил Барышников
797 0
Снимаем куртки: в Чехию приходит бабье лето
08.10.2018 12:09 Общество
Снимаем куртки: в Чехию приходит бабье лето
970 0
07
октября
Чехия ухудшила свои позиции в рейтинге человеческого капитала
07.10.2018 16:59 Общество
Чехия ухудшила свои позиции в рейтинге человеческого капитала
1235 0
Жители Праги сэкономят на поездках в общественном транспорте
07.10.2018 14:36 Общество
Жители Праги сэкономят на поездках в общественном транспорте
2046 0
06
октября
В пражском районе Смихов 11 дней не будут ездить трамваи
06.10.2018 14:53 Общество
В пражском районе Смихов 11 дней не будут ездить трамваи
1570 0
Змея найдена: в Праге отыскали пропавшую зеленую мамбу
06.10.2018 13:59 Общество
Змея найдена: в Праге отыскали пропавшую зеленую мамбу
1965 0
05
октября
В Праге состоится аукцион дизайнерских кукол Барби
05.10.2018 14:21 Общество
В Праге состоится аукцион дизайнерских кукол Барби
706 0
Почему поляки едут на обследования и операции в Чехию?
05.10.2018 11:19 Общество
Почему поляки едут на обследования и операции в Чехию?
2344 0
Сколько в Германии проживает чехов и русских?
05.10.2018 10:37 Общество
Сколько в Германии проживает чехов и русских?
2022 0


Мобильная версия