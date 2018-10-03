Европейское исследование: Что в Чехии с доступностью собственного жилья?

Аналитики сравнили доступность жилья для покупки в 14 странах Европы.

Компания Deloitte посчитала, сколько годовых зарплат должен отдать чех, чтобы купить собственное жилье. Оказалось, что на это понадобится 11,3 годовой зарплаты. В Польше ситуация лучше – 7,5 годовой зарплаты, в Венгрии – 7,1, а Великобритании – 9,8. При этом в последней недвижимость намного дороже. Легче всего купить жилье бельгийцам, которым понадобится 3,7 годовой зарплаты.

В рамках исследования аналитики сравнили условия по приобретению жилья в собственность в 14 странах Европы. Кроме Чехии в нем также фигурируют Великобритания, Франция, Польша, Венгрия, Италия, Голландия, Австрия, Испания, Германия, Дания, Бельгия, Латвия и Португалия. Оказалось, что европейцы по-прежнему выбирают жилье в аренду. По словам аналитиков, причиной этого могут быть постоянно растущие цены на недвижимость, а также тот факт, что молодые люди часто переезжают в столицы и крупные города ради учебы или новой работы.

По сравнению с прошлым годом доступность собственного жилья в Чехии снова уменьшилась. На покупку новой квартиры площадью 70 кв. м жителям Чехии нужно было 10,9 годовой зарплаты. В этом году уже 11,3. По величине трансакций Чехия начинает догонять западные страны.

В Чешском Нацбанке говорят, что рост цен на недвижимость в Чехии вызван главным образом дефицитом новых квартир на рынке. Особенно в крупных городах возникают сложности с предложением новых квартир.

По величине средних процентных ставок на ипотеки (2% в прошлом году) Чехия оказалась в конце списка. Дешевле ипотеки только в Португалии (1%), самые дорогие ипотеки – в Венгрии (4,9%).

Компания Deloitte также сравнила 40 европейских городов из 14 стран по стоимости аренды. Дороже всего снимать квартиру в Париже (680 крон за квадратный метр) и Лондоне (677 крон за квадратный метр). Третье место занял Амстердам (474 кроны).

Среди чешских городов в исследование были включены Прага, Брно и Острава. Прага заняла 11 место в списке со средней стоимостью аренды 337 крон за квадратный метр. Чешская столица обогнала по этому показателю Милан, Франкфурт и Вену. В Брно один квадратный метр жилья в месячную аренду обойдется в 222 кроны, в Остраве – 155 крон.

Источник: novinky.cz