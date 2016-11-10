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Советское наследие под Прагой: как заброшенная военная часть радует туристов со всего мира

Советское наследие под Прагой: как заброшенная военная часть радует туристов со всего мира

artyommm 938 0
Редакция портала 420on.cz побывала на экстремальной экскурсии по заброшенной военной части советских войск в Миловице – по приглашению команды Military Safari.
Советское наследие под Прагой: как заброшенная военная часть радует туристов со всего мира

Наверняка каждый русскоговорящий житель Чехии хотя бы раз слышал о чешском городе Миловице. Именно здесь с 1968 года размещался штаб советской Центральной группы войск. К 1991 году, когда было подписано соглашение об их выводе, на территории дислокации находилось более 73 тысяч солдат-срочников и 18 тысяч офицеров.

Кроме военных, в Миловице работали 44 тысячи гражданских специалистов, жили семьи военных. В целом в штабе насчитывалось более 130 тысяч человек. И тогда, и сейчас это большая цифра для центрально-европейского региона. Городской конгломерат Миловице действительно впечатлял, особенно если принять во внимание, что все это были не чехи.

С тех пор в Миловице многое изменилось. И хотя город опустел (по данным на 2012 год здесь проживает около 10 тысяч человек), он продолжает жить – теперь уже размеренной чешской жизнью – и привлекать туристов альтернативными возможностями отдыха.

Экстремальный тур от Military Safari специально для 420on.cz

На днях мы съездили посмотреть, что стало с бывшим советским штабом, – по приглашению команды Military Safari, которая организует экстремальные туры – как альтернативу наскучившим экскурсиям по чешским замкам, градам и музеям. «Женский батальон» редакции 420on.cz доверился брутальным милитари-гидам и отправился за приключениями и адреналином.


Как вы думаете, полезут ли хрупкие девушки в танк? Еще как полезут! И не побоятся глины, грязи, пыли, езды по ухабам, резких поворотов и ошеломляющей скорости. Рассматривая раньше танки и БМП только на выставках, с Military Safari мы узнали, что такое военная техника в действии. Каждая из нас, пожалуй, ловила себя на мысли, что Миловице – самое лучшее место для ее применения.


«Military Safari показали, что такое настоящие военные приключения. Эти ребята знают толк в военной технике, любят свое дело и живут им. Что мы делали на танкодроме в Миловице? Конечно, катались на танках! 

На огромной территории созданы все условия для экстремальной езды — воронки, канавы с водой, огромные насыпи, спуски и подъемы. Водитель лихо загонял танк в грязь, поднимался по кручам, при спуске зависал под углом 90 градусов. Было ощущение, что мы перевернемся и улетим в канаву, над которой повисли. Но машина уверенно шла дальше, и водитель даже не сомневался в ее возможностях – но только не мы. Мы кричали от страха и нахлынувшего адреналина. 

Поездка на танке оставила море эмоций. Особенно в конце, когда ты мчишься с ветерком на базу, уже внутренне радуясь, что все подошло к концу, и ты остался жив, и вдруг – танк поворачивает в сторону такого крутого спуска в огромное озеро из грязи, что ты просто не можешь поверить, что он ее преодолеет. А потом, после поездки, можно пострелять, метнуть ножи, отправиться на экскурсию по заброшенным военным базам и бункерам», – делится впечатлениями сотрудница редакции 420on.cz.

Ощутить эти чувства и получить яркие впечатления на всю жизнь, не отъезжая далеко от Праги, может каждый. Military Safari покатает вас на БМП и танках Т55 и покажет, что военная техника тоже может быть отличным источником развлечения. 

Под руководством опытных военных гидов вы будете передвигаться из огневой точки А в пункт Б, и делать это нужно будет быстро и, желательно, незаметно. И чтобы никто из членов личного состава не потерялся по пути. Управлять БМП на скорости до 50 км/ч по бездорожью несложно, но лучше сразу забыть, что такое комфорт. Вы ощутите себя на огневом рубеже, вдохнете сладкий запах солярки и услышите рев мотора в 500 л.с. Все это – обязательная часть программы от Military Safari.

Почувствуйте себя освободителем, избороздившим половину Европы на танке, вцепившись обеими руками в броню Т55. Что такое пересеченная местность для этого гиганта? Враги разбегутся сами, как только услышат грохот его мотора.

Заказать насыщенную событиями программу с адреналиновым запалом от Military Safari можно по любому случаю. Только представьте, какой может получиться классный мальчишник! Но смотрите, чтобы впечатления от такого праздника не стали более яркими, чем от самой свадьбы. За это команда милитари-гидов поручиться не может. 

Развлечения на танкодроме оценят и корпоративные клиенты, которые хотят обрести командный дух – не в учении, а в настоящем бою. Да что там – школу незабываемых эмоций и острых ощущений от Military Safari мы рекомендуем – хотя бы раз в жизни – каждому бойцу

Контакты:
info@militarysafari.com
www.militarysafari.com

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Темы
война СССР Чехия 1968 год туристы Туризм
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