Чешское наследие ЮНЕСКО: Зачем ехать в Ждяр-над-Сазавоу

В чешском крае Высочина находится небольшой городок Ждяр-над-Сазавоу. Он мог бы так и оставаться на туристической карте Чехии никак не отмеченным, если бы не один памятник архитектуры и культуры, который в 1994 году включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Автор Rob, ссылка http://bit.ly/2gcN0HT

Всемирное наследие – это выдающиеся культурные и природные ценности, которые являются достоянием всего человечества. Объекты, которые попадают под конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, становятся целью №1 для туристов, которые приезжают на экскурсии в Чехию.

Города и страны стремятся к тому, чтобы их достопримечательности и памятники признали уникальными и включили в знаменитый перечень ЮНЕСКО. Это повышает престиж региона, способствует стабильной финансовой поддержке и помогает развивать туризм.

В Чехии насчитывается 12 объектов, которые вошли в Список всемирного наследия. Портал 420on.cz открывает серию публикаций, в которых вы сможете узнать немного больше о каждом из них.

Ждяр-над-Сазавоу (Žďár nad Sázavou)

Чешский город Ждяр-над-Сазавоу был основан как торговое поселение, через которое проходил один из главных транспортных путей региона. Первые жители обосновались здесь как раз в то время, когда началось строительство цистерианского монастыря (прим.: цистерианцы – белые монахи, или бернардинцы; католический монашейский орден), и произошло это в 1252 году. Полноправным городом Ждяр-над-Сазавоу стал только спустя несколько веков – в начале XVII столетия (1607 г.).

Сегодня он представляет собой центр культурной жизни в самом сердце Чешско-моравской возвышенности – в крае Высочина. Здесь проходят музыкальный фестиваль Concentus Moraviae и международный музыкальный проект «Чешские мечты» (České sny).

Ждяр-над-Сазавоу может похвастаться и очень удобным географическим расположением, которое открывает ряд возможностей для активного отдыха. Излюбленным занятием туристов летом здесь стали велопрогулки: живописную местность пересекают многочисленные велодорожки. Зимой гости стремятся попасть на местный горнолыжный курорт.

А еще здесь можно увидеть восхитительной красоты костел, который в 1994 году вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Костел св. Иоанна Непомука на Зеленой горе (kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře)

Виртуальная экскурсия

Костел св. Иоанна Непомука был построен в начале XVIII в. как место паломничества и стал одним из лучших проектов архитектора Яна Блажея Сантини (1677-1723 гг.). Его работа была признана уникальным и самым потрясающим образцом так называемой «барочной готики». Здание костела окружено со всех сторон клуатром (крытой галереей, обрамляющей внутренний сад), который является неотъемлемой частью общей композиции памятника.

В целом небольшой центральный костел св. Иоанна Непомука в виде пятиконечной звезды сложно поддается какому-либо описанию и поражает воображение виртуозной игрой света и теней в интерьере, чистотой экстерьера и особенностью геометрических форм. Это как раз то, что не передаст ни одна камера, поэтому увидеть это нужно своими глазами.

Во внутреннем дворе комплекса; автор фото Tjflex2, ссылка http://bit.ly/2eAXjFl

Легенда в основе архитектурного замысла костела

По легенде, над телом Иоана Непомука, или Яна Непомуцкого (так называют святого в Чехии) появилась корона с пятью звездами. Это стало для архитектора Сантини стимулом «обыграть» в проекте символику числа «пять»:

- Костел стоит на пятиконечном фундаменте;

- Зайти в него можно с пяти разных входов;

- Внутри создано пять алтарных ниш;

- Центр костела окружают десять капелл (два раза по пять);

- На центральном алтаре присутствуют пять звезд и пять ангелов.

В этой символике можно рассмотреть и упоминания о пяти ранах Христа. К этому нужно добавить и то, что латинское слово tacui, что значит «я молчал», состоит из пяти букв (есть версия, что Яна Непомуцкого замучили до смерти по приказу короля Вацлава IV за отказ раскрыть тайну исповеди королевы). И самое важное, существует легенда о пяти звездах на нимбе мученика, которые были замечены и над Влтавой (тело замученного святого сбросили в мешке с Карлова моста в реку).

На куполе костела можно увидеть изображение языка святого – как атрибута неразглашения тайны исповеди. Этот же мотив угадывается и в изломанных формах оконных проемов, которые напоминают мечи, оставленные в ножнах (метафора языка, который святой «держал за зубами», т.е. в нераскрытом рте).

Что посмотреть в Ждяр-над-Сазавоу

Музей книг в Ждяр-над-Сазавоу, автор фото Tjflex2, ссылка http://bit.ly/2gbE3zu

Кроме знаменитого костела, в городе можно увидеть много других интересных достопримечательностей, например, центральную площадь Республики, на которой находится городская ратуша. Как и во многих других городах Чехии, в центре площади установлен чумной столб (XVIII в.).

Еще в этом городе есть свой Карлов мост – правда, в его уменьшенной версии. Малый Карлов мост так прозвали из-за барочных статуй середины XVIII в. Из других объектов религиозной архитектуры заслуживают внимания костел Благословенной Девы Марии, костел святого Прокопа и костел святой Варвары.

Мы уверены, что каждый турист по достоинству оценит экскурсионный и активный отдых в Ждяр-над-Сазавоу. Если вы уже раньше там были, поделитесь впечатлениями в комментариях.

Источники: czech-unesco.org, cztourism.com