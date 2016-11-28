Видео: в чешских городах зажгли рождественские елки и открыли ярмарки

В эти выходные, 26-27 ноября, в Чехии зажигали рождественские елки. Каждый город подготовил к празднику что-то особенное.

Фото: Рождественская елка в Брно, http://www.brnenskevanoce.cz/

С началом Адвента в Праге и других чешских городах зажгли рождественские елки и открыли праздничные ярмарки. Начался приятный период подготовки к Рождеству.

Прага

Главную рождественскую елку страны на Староместской площади в центре Праги зажгли 26 ноября в 17:30. Посмотреть на праздничное событие пришли тысячи человек. Роскошное 22-метровое дерево светилось множеством огоньков в бело-золотой цветовой гамме с красными элементами. Пражскую елку в этом году украшает 4,5-километровая led-гирлянда, 2000 рождественских шаров, 39 фонариков, 50 пряников и 20 led-бантиков.Световое шоу длилось несколько минут под классическую музыку. Повторять его будут до самого Рождества каждый час: в 17:30, 18:30, 19:30 и 20:30.

В этот же день на площади открылись рождественские ярмарки, которые в этом году оформили из натуральных материалов в стиле пряничной деревушки. Новшество Адвента 2016 года – киоски с чешскими товарами.

Брно

В Брно 15-метровую рождественскую елку зажгли в 17:00 в пятницу перед торжественным открытием адвентных ярмарок. Иллюминация сопровождалась световым шоу. По информации ČTK, за событием также наблюдало несколько тысяч человек. Подсветка елки меняла цвета, а атмосферу Рождества поддерживали световые эффекты в виде больших белых снежинок, которые появлялись на зданиях по всей площади.

На площади Свободы, Доминиканской площади и Радницкой улице в Брно в этом году работает 58 рождественских киосков. Также в городе запланирована богатая праздничная программа.

Угерске-Градиште

В городе Угерске-Градиште в этом году елку торжественно зажгли на центральной площади Масарика 25 ноября в 17:00. Представление сопровождалось зрелищным видеомэппингом на тему истории города. Площадь по традиции заполнили рождественские киоски, которые будут работать здесь до конца декабря.

Кладно

В Кладно рождественскую елку на площади Старосты Павла зажгли 26-го ноября в 18:30. Ель привезли из Кладно-Островца. В этом году на дереве развесили листочки, на которых дети из детских домов написали свои желания. Каждый человек, который хочет сделать доброе дело перед Рождеством, может сорвать любой листочек и исполнить желание ребенка.

Ческе-Будеёвице

Рождественскую елку в Ческе-Будеёвице под музыку зажгли в субботу, 26 ноября, в присутствии мэра города Йиржи Свободы. Дерево украсили в классическом стиле.

Оломоуц

В Оломоуце рождественское дерево на площади Горни-намнести зажгли 20 ноября. В этом году дерево назвали именем Криштуфек: его выбирали дети. Посмотреть на мероприятие пришли тысячи человек, которые заполнили всю площадь. В этот день в центре города открыли и рождественские ярмарки. До самого Сочельника на площади будут проходить концерты для детей и взрослых.