Чешское наследие ЮНЕСКО: Чем Тршебич заслуживает внимания туристов

Тршебич – единственный город в Чехии, который может похвастаться уникальным историческим центром, органично объединившим две культуры – еврейскую и европейскую. А ведь в 80-е гг. еврейский квартал хотели полностью перестроить…

Фото: автор larsjuh, http://bit.ly/2gYiC1h

Бывали ли вы раньше в Тршебиче? Это небольшой городок на юго-западе Моравии, который окружен живописными местами в предгорье Чешско-Моравской возвышенности. Когда-то давно здесь находился центр еврейской культуры Моравии, который мирно сосуществовал с европейской культурой со времен Средневековья и до 20 века.

С 2003 года благодаря этой уникальной особенности историческая часть Тршебича, которая включает в себя еврейский квартал, кладбище и базилику св. Прокопия в романско-готическом стиле, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это третий пункт на карте Высочины, который попал под международную охрану (о достопримечательностях Ждяр-над-Сазавоу мы уже написали).



Базилика святого Прокопия

Строить ее начали в 30-е гг. 13 века как часть бенедиктинского монастыря и посвятили Вознесению Девы Марии. В результате получился один из лучших архитектурных образцов романского стиля во всей Европе. Фрески в аббатской часовне, которые чудесным образом здесь сохранились, самые древние из тех, что можно найти на территории Чехии.

Но история не всегда была благосклонна к базилике в Тршебиче. Какое-то время ее использовали как склад, зернохранилище, конюшню и даже пивоварню. Только в первой половине 18 века здание решили восстановить, и оно снова стало служить своим первостепенным целям. Тогда базилику и посвятили святому Прокопию.

Под ее восточной частью находится крипта, ценнейшая часть комплекса. Ее потолок держится на 50 колоннах, капитель каждой из которых отличается своим уникальным оформлением. В 1998 году крипту объединили с центральным потолком базилики, после чего она обрела окончательный, нынешний облик.

Базилика св. Прокопия в Тршебиче



Еврейский квартал в Тршебиче

Район города, который еще в середине 80-х гг. прошлого века собирались полностью снести и перестроить, сегодня считается важным памятником мировой архитектуры. Это единственный случай, когда памятник еврейской культуры, вошедший в список ЮНЕСКО, находится не на территории Израиля.

В еврейском квартале в Тршебиче можно побродить по характерным узким улочкам между домами с общими проходами и арками, романтичными балконами и верандами. Всего в квартале насчитывается 123 сохранившихся объекта, среди которых, например, Передняя и Задняя синагога, еврейская ратуша, богадельня, больница и школа.

Задняя синагога была построена в 1669 году и потом много лет служила складом для кожи, овощей и фруктов. Только в 1989-1997 гг. состоялась ее капитальная реконструкция, после чего она открылась для посетителей. В настоящее время синагога используется как выставочный и концертный зал. В женской галерее Задней синагоги можно рассмотреть весь еврейский квартал в миниатюре таким, каким он был в 1850 году.

Один из примечательных домов в квартале принадлежал Селигманну Бауэру. Он был построен в 1798 году; в 2011 году прошел капитальный ремонт, после чего здесь открылся еврейский музей. Экспозиция показывает, какой была жизнь еврейской семьи в межвоенный период в Тршебиче. На первом этаже расположена торговая лавка, на втором – кухня и спальня. Чердак оборудован под лекционный зал.

Еврейское кладбище в Тршебиче



Еврейское кладбище в Тршебиче, автор philmensch, фото http://bit.ly/2gL0UQX

В Тршебиче находится одно из самых крупных и лучше всего сохранившихся еврейских кладбищ в Чехии. На площади 11 722 кв. м похоронено около 11 тысяч человек и установлено 3 тысячи надгробий, самый древний из которых датируется 1625 годом. Именно незадолго до этого и появилось это кладбище.

В 1903 году рядом со входом построили ритуальный зал, ценнейшей частью которого стал цветной, богато украшенный умывальник кийор. Такие умывальники известны еще со времен древнееврейских церемоний.

На территории кладбища находится памятник погибшим солдатам I мировой войны и жертвам Холокоста.

Чем жил Тршебич все это время?

Первое упоминание об этом городе датируется 1101 годом. Благодаря своим основателям, которые положили начало строительству бенедиктинского монастыря, он превратился в богатый центр религиозной жизни, образования и ремесленничества.

Если бы не войны и многочисленные пожары на протяжении столетий, то в Тршебиче сегодня можно было бы увидеть много исторических зданий в стиле ренессанса и барокко, но все они были уничтожены временем. И это еще больше повышает ценность того, что удалось уберечь.

В 19 веке архитектурный облик города сильно изменился, здесь расширялась промышленность, а железная дорога лучше связала его с окружающими регионами. Спустя век Тршебич превратился в районный центр, где жизнь как будто «законсервировалась». В первой половине прошлого века примечательных объектов здесь строили немного: евангелический собор в стиле модерн, православный храм святых Вацлава и Людмилы, а также здание Городского банка на Карловой площади.

Сегодня в Тршебиче живет 37 тысяч человек, которые заняты в основном в производстве обуви, машиностроении и деревообработке, а с недавних пор – и в ядерной энергетике. Казалось бы, это должен быть непримечательный чешский городок, но живописная природа Высочины, ценные исторические памятники и, в первую очередь, их место в истории мировой культуры придают Тршебичу особенный характер и привлекательность.

По информации www.trebic.cz, www.unesco-czech.cz