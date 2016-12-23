Что делают чехи на Рождество: самые популярные традиции и обычаи

И хотя век глобализации делает свое дело, чехи чтут рождественские традиции и продолжают украшать дом веточками вечнозеленой омелы, разрезать яблоко перед ужином в Сочельник или прятать рыбью чешуйку в кошелек. Это далеко не все обычаи на Рождество, которые принято соблюдать в Чехии.

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Украшают рождественскую елку

Наряжать елку на Рождество в Праге впервые начали в 1812 году, последовав примеру директора Ставовского театра Яна Карела Лейбиха. На следующий год семей, которым эта идея понравилась, стало больше. Первые упоминания о рождественских елках в домах деревенских жителей приходятся на начало 20 века. Тогда ели украшали только яблоками и орехами, потом пряниками и свечами, пока индустрия елочных игрушек не развилась до современного состояния.

Украшенная елка – это неотделимая часть Рождества: она не только украшает пространство, но и создает магическую атмосферу. Именно под нее чешский Йежишек должен положить подарки. По традиции, украшать ель нужно в Сочельник. На макушку нужно обязательно надеть звезду.

Несут в дом еловые ветки

Зеленые ветки хвойных деревьев были своего рода предшественницами рождественских елей. Их украшали и продолжают украшать и сегодня, и во многих домах они используются как элемент праздничного декора. Но кроме этого они имеют и символическое значение – охраняют от зла и болезней.

Дарят друг другу омелу

Омела – вечнозеленое растение, которое принято дарить на Рождество. Ее не надо покупать – только дарить, потому что только подаренные ветки омелы приносят счастье. Веточки омелы подвешивают чаще всего под лампочкой на потолке или на край двери. По поверью, мужчина имеет право поцеловать любую женщину или девушку под веточками омелы. В народе говорили: «Кто поцелуется под омелой, влюбит в себя другого».

Готовят рыбу и прячут чешуйки в кошельки

Жареного карпа или любую другую рыбу на ужин в Сочельник начали подавать не так давно. Раньше традиционными в этот день считались супы и блюда из бобовых. Рыбу стали готовить сначала богатые горожане, а до деревень этот обычай дошел только в 20 веке. Если не нравится карп, то можно приготовить щуку, форель, лосося и любые другие морепродукты. По традиции, чтобы в кошельке всегда водились деньги, в него нужно положить рыбью чешуйку.

Надеются увидеть золотого поросенка и разбогатеть

Если весь Сочельник поститься, то вечером можно увидеть золотого поросенка, который обеспечит вам богатый новый год. Над этим обычаем здорово пошутили в популярном рекламном ролике.

Гадают по разрезанным яблокам и расколотым грецким орехам

Когда семья закончит трапезу в Сочельник, по обычаю нужно разрезать яблоко пополам. Если внутри видна пятиконечная звездочка со здоровыми семечками, то в следующем году домочадцев ждет здоровье и счастье. Если сердцевина окажется червивой или будет иметь форму креста, то наступающий год может оказаться неудачным. Миновать такой участи, тем не менее, возможно, если выбрать большое красивое яблоко.

Если расколоть четыре грецких ореха и обнаружить в них здоровые ядра, то весь новый год у вас не должно возникнуть проблем со здоровьем. Если попадутся заплесневелые или высохшие орехи, то, согласно поверьям, надо опасаться болезней. В этом случае можно также немножко обхитрить «судьбу» – выбрать только красивые орехи.

Пускают лодочки из ореховой скорлупы

В пустые скорлупки грецких орехов капают немного воска, а потом ставят в них маленькие свечки, после чего пускают в воду в небольшой емкости. Если импровизированные лодочки будут долго плавать с зажженными огоньками, то новый год будет счастливым. Если поплывут в центр, то вас ожидает дорога; соберутся у края – вам будет хорошо и дома.

Бросают ботинки

Незамужние девушки могут легко узнать в Сочельник, выйдут ли они в следующем году замуж. Нужно бросить ботинок через голову: если упадет пяткой к двери, то свадьбы не будет; если носком – можно подготавливать платье.

Пишут и вытягивают листочки с предсказаниями

Чехи знают, как можно весело провести Сочельник. Все, кто собрался за праздничным столом, должны написать на бумажках слова, которые обозначают то, что может ожидать человека в следующем году, например, счастье, здоровье, богатство и др. Потом каждый тянет из тарелки по три бумажки, которые будут предсказывать ближайшее будущее (листочки с предсказаниями нужно возвращать в миску, чтобы количество предсказаний не уменьшалось). Чтобы вечер прошел позитивно, лучше писать только о положительных вещах.

Ждут подарков от Йежишека

Чехи не представляют Рождества без Йежишека. Согласно традиции, именно он кладет подарки под елочку. В отличие от других рождественских персонажей, например, Санта-Клауса, Йежишека никто никогда не видел. Способ, которым он умудряется незаметно положить подарки под елку, также остается в секрете. Дети и даже взрослые пишут письма со своими желаниями, а потом оставляют их за окном, откуда они моментально улетают.

Раньше рождественские подарки в Чехии разносил святой Николай (Микулаш), а традиция, связанная с Йежишеком, пришла из Германии в 19 в. Теперь Микулаш «работает» только 6 декабря, когда разносит послушным детям подарки.

Редакция портала 420on.cz желает вам получать только те рождественские подарки, которых вы желали, или те, о которых даже не могли и мечтать!