Смех, да и только: самые забавные новости Чехии за 2016 год

2016 год был напряженным и тяжелым: смерти великих людей, атаки террористов в Европе и Америке, война в Сирии, миграционный кризис. Мы все об этом помним, поэтому не будем перечислять эти серьезные события еще раз. В новый год с собой хочется взять только хорошее, посмеяться и расслабиться: поэтому мы составили для вас подборку самых забавных и курьезных новостей Чехии за 2016 год. Повеселитесь вместе с нами!

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ЯНВАРЬ

Ошибка вора

В костеле чешского городка Трмице произошла курьезная кража: вор украл ценные сакральные предметы (блюдце и чашку) стоимостью в полмиллиона крон. Не догадываясь о реальной ценности своей добычи, грабитель продал ее покупателю всего за сотню крон. Что случилось дальше, читайте здесь.

Секс в детских комиксах

Художник Мартин Шинковски обнаружил в чешских детских комиксах пикантные сцены. Оказалось, что автор комиксов Богумил Фенкл так хулиганил. Он признался, что несколько раз рисовал в детских журналах сексуальные сценки. Редакция принесла читателям извинения за проказы своего автора и собственную невнимательность.

Конфуз с навигатором

Турист из Германии удивил прохожих, которые вечером 5 января поднимались по лестнице на Петршинский холм в Праге. Он слишком доверился навигатору и заехал на автомобиле прямо на ступеньки для пешеходов. Чтобы не повторить его подвиг, всегда проверяйте, какой режим стоит у вас в навигаторе: автомобиль, велосипед или пешеход.

ФЕВРАЛЬ

Забытая пассажирка

Международный автобус из Германии забыл на заправке в Пльзене пассажирку и увез с собой все ее вещи и документы. К счастью, женщине помогли чешские полицейские: они не стали пускаться в погоню, а просто потребовали, чтобы отъехавший на 60 км автобус вернулся обратно. Позже женщина прислала в полицию благодарность.

Находка века

Важное открытие миру музыки принесла Чехия в 2016 году: готовясь к юбилею Моцарта, сотрудники Чешского музея музыки обнаружили уникальную композицию, написанную Моцартом и Сальери. Ноты считались утерянными 200 лет! Оказалось, что все это время они были в чешском музее.

Правила для всех

В чешском городе Нусле машину полиции эвакуировали за парковку в неположенном месте. Полицейские припарковались около магазина, чтобы купить рогалики, а когда вышли, то обнаружили, что их автомобиль забирает эвакуатор. Почему бы и нет? Правила должны соблюдать все.

МАРТ

Бумага из "какашек"

Пражский зоопарк удивил посетителей новым развлечением: гостям предложили делать бумагу из слоновьего помета. Для этого в зоопарке даже открыли специальную мастерскую. Безотходное производство!

Несостоявшийся убийца

Злопамятный чех просчитался и забыл план по убийству четырех своих знакомых в проданном автомобиле. Планы он подробно записывал несколько месяцев: покупатель обнаружил их и отдал в полицию. За свои намерения неудавшийся убийца может попасть в тюрьму на 20 лет.

Побег из зоопарка

В марте из пражского зоопарка улетела целая стая ибисов: снег повредил вольер, и птицы разлетелись по городу. Беглецов разыскивали всем городом: жителей, которые видели ибисов, просили звонить на горячую линию.

АПРЕЛЬ

Ленивые министры

Чешские министры отличились «пунктуальностью». На интерпелляцию парламента вовремя пришел лишь один премьер Богуслав Соботка: скамья министров была полностью пуста. Только через час после начала собрания явились министры культуры и транспорта. Депутаты высказали премьеру недовольство: в особенности с учетом того, что именно партия Соботки, будучи в оппозиции, критиковала министров за отсутствие интереса к интерпелляциям.

Преступный полицейский

Бывший полицейский без прав протаранил на внедорожнике десятки автомобилей на пражской парковке. Оказалось, что водитель был еще и нетрезвым. Такие действия бывший полицейский педагог совершал в апреле 2016 года не в первый и, к сожалению, не в последний раз.

Дискотека в полиции

Самым смешным событием апреля в Праге была ночная дискотека, которую устроил сотрудник управления полиции. Пульсирующие вспышки света в окнах управления, как на дискотеке, привлекли внимание прохожих. Через несколько дней полиция дала официальное объяснение обстоятельств.

МАЙ

Хмурые пражане

Чешские ученые определили, что пражане мало смеются и улыбаются. Специалисты сказали, что у пражан вошло в привычку не смеяться, так как это образ их эмоциональной жизни. В общественном транспорте люди выглядят так, как будто на них обрушились все тяготы мира. Давайте больше смеяться: это полезно для здоровья.

Одержимый поджигатель

В Брно задержали опасного поджигателя. Несколько лет он поджигал дачи и оставлял записки с насмешками над пожарными (именно они и помогли полиции его найти). 40-летний чех поджег не менее 28 дачных домов. Как он сам говорит, пожар и напряжение от расследования доставляли ему удовольствие. Теперь же мужчину ждет другое удовольствие: 3 года тюрьмы.

Немецкая оккупация

Немец создал в чешской деревне Братронице под Прагой отдельное государство площадью в один квадратный метр. На оккупированной территории захватчик открыл посольство утопического государства Аркадии и запретил вход в него чехам без визы.

ИЮНЬ

Запрет на экспорт, которого никогда не было

Франция запретила ввозить черешню Чехии и еще 8 странам. Причиной французское правительство назвало использование пестицидов с опасным веществом диметоат. Парадоксом стало то, что Чехия никогда не вывозила черешню во Францию, а диметоат местные фермеры не используют.

Несмертельный укус

Чех покусал прибывшего по его вызову полицейского. Сначала молодой человек просил о помощи и сообщал, что его кто-то преследует. Когда патруль прибыл, он сам напал на сотрудника и искусал его. А виноваты во всем наркотики.

Вор-сладкоежка

В июне в Чехии искали вора-сладкоежку, который взломал киоск с мороженым и похитил 6,4 кг ванильного мороженого и сотню вафельных рожков. При этом черничное мороженое, которое лежало в другом резервуаре, вор только открыл и хладнокровно оставил таять.

ИЮЛЬ

Просто очень захотелось

18-летний гражданин России решил покурить травку прямо возле отделения полиции в пражском Жижкове. Парня сразу же задержали, отвезли в полицию для иностранцев и выписали ему штраф.

Овцы-газонокосильщики

Овцы в Праге составили конкуренцию газонокосилкам. Животных стали отвозить на газоны, чтобы они естественным образом «косили» траву. В июле животных можно было увидеть на газонах Праги 4. Администрация заявила, что такой способ кошения травы более экономный и экологичный.

Наркотики в … косе

23-летняя немка пыталась провезти в Чехию наркотики в собственной косе. Девушка вплела в волосы пакетик с первитином. Но, как оказалось, это не самый лучший способ контрабанды: чешские полицейские догадались расплести косу и обнаружили наркотики.

АВГУСТ

Туризм в очереди

Чешские туристы в августе предпочитали стоять по 5 часов в очереди на фуникулер на самую высокую гору Чехии Снежку. При этом они могли с комфортом и пользой для здоровья за 4 часа подняться на нее пешком. «Здоровый человек мог бы провести это время по-другому. Но это их решение», – прокомментировали парадокс сотрудники Крконошского национального парка.

Чешские беженцы

Не только беженцы из Сирии, Ирака или Афганистана просят в Германии убежище. В августе стало известно, что в 2015 году 11 жителей Чехии попросили убежище в Германии. Ни один из них положительного ответа не получил.

Баран остановил поезда

В начале августа движение железнодорожного транспорта между Карлштейном и Бероуном осложнил курьезный случай. Со скалы сорвался баран: во время падения он оборвал контактные провода, из-за чего поезда на популярном маршруте пришлось остановить. О судьбе барана ничего не сообщили, хотя людей это интересовало больше всего.

СЕНТЯБРЬ

Эротика у Пороховой башни

Возмущение горожан вызвал лимузин с рекламой эротического клуба, который уже несколько лет портит образ одной из самых важных пражских достопримечательностей – Пороховой башни. Мэрия города бессильна: лимузин припаркован на платной синей зоне.

У двух нянек

Чешские полицейские увидели удивительную картину на 33-м километре трассы D46: двухлетняя девочка в компании с золотистым ретривером без поводка и намордника шла по правой обочине оживленной дороги, направляясь в сторону Оломоуца. В это время мама девочки думала, что та находится у бабушки. Бабушка считала, что внучка с мамой.

Лиса в торговом центре

В сентябре посетителей торгового центра в Пльзене напугала лиса. Она направилась в зал электроники, а оттуда переместилась в продуктовый отдел, где стала прятаться между полками с продуктами.

ОКТЯБРЬ

Передозировка гомеопатией

Скептики в Праге и других чешских городах провели массовую передозировку гомеопатическими препаратами, доказывая общественности бессмысленность в лечении подобными лекарствами. Во время акции никто не пострадал!

Штраф за низкую зарплату

Чешского водителя оштрафовали во Франции за низкую зарплату. Чех не превысил скорость и не нарушил правила дорожного движения. Его труд оплачивали слишком низко – и за это он получил штраф в размере 135 евро. Так западные страны стремятся защитить свой рынок труда от водителей из более "дешевых" стран.

Сливовица без слив

Известный чешский производитель сливовицы остался без слив из-за плохого урожая. Сырье ему пришлось закупать у посредников. Как это могло отразиться на стоимости сливовицы, не сообщили.

НОЯБРЬ

Последствия фестиваля конопли

Полиция посетила ежегодный пражский фестиваль конопли Cannafest и ушла с него вместе с 35 другими гостями: полицейские задержали их за хранение и производство запрещенных веществ. Еще по одному посетителю фестиваля арестовали за хулиганство и попытку нападения на госслужащего. Выборочная проверка посетителей Cannafest в Праге проводится сотрудниками полиции каждый год, задержаний меньше не становится.

Лебедя сопровождал полицейский эскорт

Полицейский эскорт сопровождал прогуливающегося по дороге лебедя на мосту Легиона в Праге. Птица гордо шла по тротуару, дороге и трамвайным путям, демонстрируя прохожим и водителям, что сегодня именно она – королева улицы.

Ну очень плохая дорога

Пожилая женщина в Остраве туманным утром ехала к врачу. Туман был очень сильным, а дорога постепенно ухудшалась, пока не перешла в трамвайные пути. Женщина умудрилась проехать 100 метров по шпалам, пока ее автомобиль не застрял. Спасателям она сказала, что приняла железнодорожное полотно за плохую дорогу.

ДЕКАБРЬ

Казус на заправке

Перед Рождеством заправка Unipetrol сделала водителям своеобразный подарок: в течение 3 часов в машины по ошибке заливали дизель вместо 95-го бензина. Компания обещала возместить ущерб пострадавшим, многие из которых не смогли уехать далеко.

Очереди за супом

В Сочельник в центре Праги каждый год бесплатно раздают традиционный рыбный суп. Изначально акция была рассчитана на бездомных, но горожане проявили к ней настолько высокий интерес, что организаторам с каждым годом приходилось увеличивать количество супа. В этом году желающие попробовать суп с коньяком прохожие выстроились в длинные очереди еще до начала раздачи.

Сибирский тигр

Польские фотографы оставили на ночь камеры в лесу, чтобы снять ночную жизнь диких животных. Вместо животных в объективы попал одичавший чех под ЛСД. Молодой человек рассказал, что благодаря наркотику он почувствовал связь с природой и ощутил себя сибирским тигром. Всю ночь чех выслеживал добычу, пройдя нагишом больше 24 километров. Продолжает ли он охоту в чешских лесах, неизвестно.

С Новым годом! Р-РРРРРРРРР!