Чешские собаки охраняют США

Собаки, воспитанные в Чехии, охраняют президента США и Белый дом, при этом свои первые команды они запоминают на чешском языке. Английский они «учат» позже.

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Во всем мире сложно найти лучше собак, чем те, которые охраняют Белый дом, резиденцию президента США. Интересно, что некоторые из них попадают туда из Чехии.

Охраной президента и его семьи с 1901 года занимается агентство Secret Service (Секретная служба). Сейчас она насчитывает 6750 сотрудников и несколько десятков собак. Чаще всего речь идет о бельгийских овчарках малинуа. Американский кинолог и автор книги «Собаки Секретной службы: Герои, которые охраняют Президента США» рассказывает, что большинство военных псов рождается и несколько лет живет в европейских странах, например, в Голландии и Чехии.

Сотрудники Секретной службы и армии говорят, что Чехия – замечательная страна, где воспитывают таких псов. При этом агентство не покупает собак в ЧР напрямую: для этого есть поставщик – компания Vohne Liche Kennels. Она владеет специальной станцией в Европе, где собаки проходят подготовку. Интересно, что собаки из Чехии, которые потом охраняют Белый дом, сначала учатся понимать команды по-чешски, и только уже на службе в США они постепенно переходят на английский.

Экспертов не удивляет, что именно чешские псы высоко ценятся во всем мире и в особенности в США. Чешская кинология берет начало еще со времен коммунизма, когда границы государства были обнесены забором и вдоль них бегали военные собаки. С падением железного занавеса об этой традиции не забыли, а наоборот – продолжили улучшать это дело.

Рынок собак очень прибыльный: за лучшие экземпляры конечный покупатель платит до 500 тысяч крон. Большая часть этих денег достается посредникам; первый кинолог, воспитывавший собаку, такие суммы не получает.

В Чехии сейчас работает несколько десятков кинологических станций. Согласно результатам международных конкурсов, они являются лучшими в мире. Кроме бельгийских овчарок малинуа, в полиции США востребованы и немецкие овчарки, которые либо напрямую происходят из Чехии, либо имеют чешских потомков.

Что делают собаки в Белом доме?

Прежде всего, они ищут взрывчатку. Также они проверяют посетителей резиденции и въезжающие автомобили, и делают они это незаметно для остальных. Известны случаи, когда собакам удавалось реально предупредить угрозу. Сколько именно их было, не сообщается по соображениям безопасности.

Самый известный случай с участием собак Белого дома

О большинстве происшествий, в которых участвовали собаки, люди никогда не узнают. Исключением стал случай в октябре 2014 года. Тогда через забор Белого дома перелез 23-летний Доминик Адесанья. Через пару метров его настигли две овчарки малинуа, которые повалили молодого человека на землю. Нарушитель отделался легкими укусами.

Источник: ceskatelevize.cz