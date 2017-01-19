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Чешские собаки охраняют США

Чешские собаки охраняют США

artyommm 328 0
Собаки, воспитанные в Чехии, охраняют президента США и Белый дом, при этом свои первые команды они запоминают на чешском языке. Английский они «учат» позже.
Фото: pixabay.com
Чешские собаки охраняют США

Во всем мире сложно найти лучше собак, чем те, которые охраняют Белый дом, резиденцию президента США. Интересно, что некоторые из них попадают туда из Чехии. 

Охраной президента и его семьи с 1901 года занимается агентство Secret Service (Секретная служба). Сейчас она насчитывает 6750 сотрудников и несколько десятков собак. Чаще всего речь идет о бельгийских овчарках малинуа. Американский кинолог и автор книги «Собаки Секретной службы: Герои, которые охраняют Президента США» рассказывает, что большинство военных псов рождается и несколько лет живет в европейских странах, например, в Голландии и Чехии. 

Сотрудники Секретной службы и армии говорят, что Чехия – замечательная страна, где воспитывают таких псов. При этом агентство не покупает собак в ЧР напрямую: для этого есть поставщик – компания Vohne Liche Kennels. Она владеет специальной станцией в Европе, где собаки проходят подготовку. Интересно, что собаки из Чехии, которые потом охраняют Белый дом, сначала учатся понимать команды по-чешски, и только уже на службе в США они постепенно переходят на английский. 

Экспертов не удивляет, что именно чешские псы высоко ценятся во всем мире и в особенности в США. Чешская кинология берет начало еще со времен коммунизма, когда границы государства были обнесены забором и вдоль них бегали военные собаки. С падением железного занавеса об этой традиции не забыли, а наоборот – продолжили улучшать это дело.

Рынок собак очень прибыльный: за лучшие экземпляры конечный покупатель платит до 500 тысяч крон. Большая часть этих денег достается посредникам; первый кинолог, воспитывавший собаку, такие суммы не получает.

В Чехии сейчас работает несколько десятков кинологических станций. Согласно результатам международных конкурсов, они являются лучшими в мире. Кроме бельгийских овчарок малинуа, в полиции США востребованы и немецкие овчарки, которые либо напрямую происходят из Чехии, либо имеют чешских потомков. 

Что делают собаки в Белом доме?

Прежде всего, они ищут взрывчатку. Также они проверяют посетителей резиденции и въезжающие автомобили, и делают они это незаметно для остальных. Известны случаи, когда собакам удавалось реально предупредить угрозу. Сколько именно их было, не сообщается по соображениям безопасности.

Самый известный случай с участием собак Белого дома

О большинстве происшествий, в которых участвовали собаки, люди никогда не узнают. Исключением стал случай в октябре 2014 года. Тогда через забор Белого дома перелез 23-летний Доминик Адесанья. Через пару метров его настигли две овчарки малинуа, которые повалили молодого человека на землю. Нарушитель отделался легкими укусами.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
животные США Чехия
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